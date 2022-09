Gli asili nido comunali di Via Conforti, Via Spartivento e Via Giovanni XXIII apriranno agli iscritti giovedì.

Le richieste di iscrizione sono da intendersi tutte accolte, fatta eccezione per quelle rigettate, con nota formale già inviata agli istanti, per carenza dei requisiti prescritti dall’Avviso Pubblico.

Le famiglie fruitrici saranno contattate direttamente dal personale educatore dell’organismo neogestore per tutte le informazioni relative all’organizzazione del servizio.

Sempre in ambito scolastico, il servizio di refezione per il 2022/2023 verrà avviato il 3 ottobre.