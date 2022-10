Consegnate anche nelle scuole superiori lametine copie de “Le stelle di Dora”

Nell’ambito delle iniziative dedicate alla memoria del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa a 40 anni dalla sua tragica uccisione, avvenuta a Palermo il 3 settembre del 1982 ad opera di un commando mafioso armato, lo Stato Maggiore della Difesa in collaborazione con il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha realizzato una “graphic novel”.

Da questa mattina e nei prossimi giorni, il romanzo a fumetti sarà presentato e donato dai Carabinieri alle Scuole Secondarie di II grado anche in tutta la provincia di Catanzaro. La graphic novel, dal titolo “Le stelle di Dora” presentata per la prima volta a Roma per commemorare il giorno della nascita, ricorda la vita e le sfide del Generale, ucciso a Palermo nella sua battaglia contro “Cosa Nostra”, racconta i tanti episodi della sua carriera professionale anche, attraverso la corrispondenza privata con la prima moglie Dora, cui è dedicato il titolo del romanzo (Dora Fabbo, deceduta nel 1978).

Oggi, in tutta la provincia di Catanzaro, dal capoluogo ai tanti comuni del circondario di Soverato, Sellia, Girifalco, Soveria Mannelli, Lamezia Terme, gli Ufficiali dei Carabinieri, Comandanti delle Compagnie, e i Marescialli, Comandanti delle Stazioni, accompagnati dai Carabinieri che ogni giorno operano sul territorio consegneranno le copie della graphic novel alle scuole, presentandola quale ulteriore contributo alla diffusione della legalità.

L’iniziativa, oltre ad avere lo scopo di promuovere la memoria nelle nuove generazioni cronologicamente distanti dagli eventi di quel tempo, rappresenta una significativa occasione per divulgare e sostenere la cultura militare e i suoi valori negli ambienti di formazione sia civili che militari e ha l’ambizione di stimolare nei giovani, attraverso la lettura della vita di un fedele servitore dello Stato, il valore del sacrificio, della responsabilità civile e del senso delle Istituzioni, con il fine ultimo di suscitare il desiderio di conoscere e approfondire pagine fondamentali della storia recente del nostro Paese.