Visita degli studenti del Polo Tecnologico all’impianto biogas dell’azienda Statti

I temi della sostenibilità energetica e ambientale, il riutilizzo delle risorse e le esperienze avviate sul territorio al centro della visita nei giorni scorsi delle classi III e IV B del corso di chimica indirizzo biotecnologie ambientali del Polo Tecnologico “Carlo Rambaldi” di Lamezia Terme all’azienda agricola Statti.

Accompagnati dai docenti Laura Rosa, Giovanni Cerra, Carmelina Muraca, guidati dalla tutor aziendale Paola Scuticchio e dai tecnici, i ragazzi hanno visitato l’impianto di biogas dell’azienda agricola lametina, soffermandosi sul processo attraverso il quale i materiali di rifiuto prodotti dall’attività aziendale vengono riutilizzati per produrre energia a servizio dell’azienda stessa. Letame delle stalle, scarti vegetali di foraggio e altre produzioni agricole vengono immessi in delle vasche dove, sottoposte all’azione anaerobica dei batteri, si trasformano in metano, in parte utilizzato dall’azienda stessa, in parte venduto.

Numerose le domande da parte degli studenti e le considerazioni sul tema del riciclo dei rifiuti e della produzione di energia, questione “calda” all’ordine del giorno alla luce dello scenario energetico mondiale attuale. Gli studenti hanno evidenziato l’opportunità di avere a disposizione, nel nostro territorio, una realtà all’avanguardia, che può rappresentare un modello da replicare in altre realtà e hanno trovato da parte dei tecnici dell’azienda risposte puntuali ed esaustive.