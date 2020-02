Bando triennale ancora non assegnato, prorogata la gestione del servizio mensa

Proroga fino al termine dell’attuale anno scolastico per il servizio della mensa, con il nuovo bando in fase di aggiudicazione per il triennio 2020/2023.

Nell’atto pubblicato oggi sull’albo pretorio l’amministrazione comunale spiega che «l’avvio della procedura di gara ad evidenza pubblica è stato tardato poiché il servizio non era stato indicato dal Dirigente pro tempore del Settore Servizi alle persone nel piano degli acquisti, così per come obbligatoriamente previsto dalla normativa vigente, e pertanto è stata possibile solo a seguito di apposita variazione di bilancio avvenuta con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n. 167 del 7.11.2019».

Per tale motivazione si determina di «prorogare il servizio di Refezione Scolastica nelle scuole dell’Infanzia, Primarie e del Servizio di fornitura pasti agli anziani a domicilio dal 01/03/2020 al 31/05/2020, e comunque fino al completamento delle procedure di gara, alle condizioni economiche ed operative invariate rispetto a quelle in essere».

Il servizio era stato affidato all’ ATI Siarc spa – Co.Se.C. – C.O.T l’11/07/2017, con data di scadenza fissata al 29 febbraio 2020.