“La sentenza odierna del TAR non ha stabilito in alcun modo che la farmacia rurale di Vena debba trasferirsi nel centro commerciale”

«L’ennesima sentenza del giudice amministrativo che si è pronunciata in data odierna sull’annosa questione della farmacia di Vena merita alcune importanti precisazioni», sostiene l’amministrazione comunale di Maida

«In particolare, la sentenza odierna del TAR N. 00303/2020 non ha stabilito in alcun modo che la farmacia rurale di Vena debba trasferirsi nel centro commerciale, ma ha semplicemente affermato che l’amministrazione deve rideterminarsi con un’altra delibera di giunta nella quale dovranno essere esplicitate ancora con più forza le ragioni per le quali la popolazione di Vena ha diritto ad avere la farmacia rurale istituita più di 30 anni fa» sostiene la nota stampa.

«Di conseguenza, nei prossimi giorni, la giunta si rideterminerà tenendo prioritariamente presente il pubblico interesse e, come sempre, il pieno rispetto della legge», si precisa, «ovviamene rimane fermo quanto già deciso dal supremo organo giudiziario del Consiglio di Stato con sentenza passata in giudicato e al quale l’amministrazione comunale deve scrupolosamente attenersi».