Svegliarsi e trovare l’acqua di colore blu, il disservizio a San Minà

Svegliarsi e trovare l’acqua di colore blu. Questo quanto accaduto stamattina per alcuni cittadini lametini, con l’intervento della Lamezia Multiservizi successivo a spiegare quanto in atto

«Interventi esterni alla rete idrica non provenienti dal serbatoio nella zona di San Minà hanno provocato stamane delle anomalie nella fornitura che è stata prontamente interrotta. Stanno per iniziare i lavori di ripulitura della rete e ripristinare la normale portata. Fino al compimento delle analisi di accertamento l’acqua è da considerarsi non potabile» comunica ad alcune testate il settore Idrico della Lamezia Multiservizi.

Dalla società si invitano i cittadini «a farne solo un uso igienico fino a nuova comunicazione».