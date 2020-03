Ancora irrisolto il mister dell’acqua blu a San Minà, rimane la non potabilità

A 3 giorni dalle prime segnalazioni di “blue water”, rimane il divieto di utilizzo dell’acqua ritenuta non potabile nelle zone servite dalla rete idrica comunale che fornisce il punto di prelievo uscita serbatoio località San Minà.

Nell’ordinanza emessa oggi si spiega che già sabato «immediatamente si provvedeva ad interrompere l’erogazione dell’acqua chiudendo la saracinesca in uscita dal serbatoio di San Minà; nello stesso tempo si verificava che l’acqua all’interno del serbatoio era limpida, per cui si è desunto che la contaminazione dell’acqua si sia verificata nella rete in distribuzione».

Sebbene «nella stessa mattinata di sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo si è proceduto con la pulitura immediata dell’intera rete attraverso una serie di cicli di messa in carica e svuotamento delle condotte», e che «terminate le operazioni di pulitura della rete, le caratteristiche dell’acqua apparivano a questo punto buone sia dal punto di vista olfattivo che cromatico, l’acqua della rete mostrava la sua naturale limpidezza e pertanto si è deciso di arrestare il lavaggio e ripristinare l’erogazione dell’acqua da utilizzare per il solo uso igienico, in attesa dell’esito dei controlli», anche oggi l’acqua è tornata ad essere blue, mentre si attendevano gli esiti delle analisi sui campioni prelevati nei giorni scorsi.

Nell’ordinanza così si impone il divieto di utilizzo per fini diversi dai servizi, dando ordine alla Lamezia Multiservizi SpA «in qualità di soggetto gestore del servizio idrico di intraprendere immediati interventi correttivi atti ad individuare ed eliminare le cause che hanno determinato la non potabilità dell’acqua ed effettuare ulteriori analisi interne (attuazione controlli interni art. 7 del D.Lgs.02.02.2001 n° 31) e di conseguenza relazionare sulle risultanze dei provvedimenti intrapresi dandone tempestiva comunicazione all’A.S.P. e a questa Amministrazione per gli ulteriori adempimenti di competenza».