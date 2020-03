Il Teatro Costabile di nuovo agibile dopo oltre due anni dalla sua chiusura

«A seguito della presentazione della Segnalazione Certificata per l’Agibilita’, il Teatro Costabile di Lamezia Terme è finalmente di nuovo agibile dopo oltre due anni dalla sua chiusura». Lo annuncia direttamente dalla propria pagina facebook il sindaco Paolo Mascaro.

«Grazie anche all’incessante lavoro degli uffici comunali, pur in carenza assoluta di personale, prosegue l’opera tendente a rendere nuovamente fruibili tutte le strutture cittadine», spiega il primo cittadino, «è un nuovo positivo passo per rendere la Città più viva con strutture a disposizione di tutte le associazioni culturali del territorio. Lamezia continua il percorso di rinascita».

Il tutto arriva però in un momento di nuova chiusura a tutte le attività culturali, questa volta però non imputabile al Comune quanto per evitare rischi da contagio coronavirus.

A questo punto il prossimo passaggio sarà stilare un avviso pubblico per la gestione dei servizi ed offerte culturali tanto per il Teatro Grandinetti che per il Costabile.