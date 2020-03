Sono partiti i corsi di scuola di cucina “I saperi del gusto” curati da Emanuele Mancuso

Sono partiti i corsi di scuola di cucina “I saperi del gusto” che vedono come docente lo chef calabrese Emanuele Mancuso. Location esclusiva per lo svolgimento dei corsi è Villa Grandinetti a Nocera Terinese gestita da Giuseppe e Federico Grandinetti.

Il primo appuntamento de “I saperi del gusto” ha preso corpo e forma nelle grandi cucine della villa alla presenza di Emanuele Mancuso coadiuvato dallo chef lametino Luca Caligiuri. A seguire le lezioni un gruppo di attenti corsisti che, per la prima sperimentazione culinaria, si sono cimentati nella preparazione della pasta fresca.

Tagliatelle e ravioli impastati con la farina di grano macinato a pietra del mulino “Antica Macina” di Pianopoli, un’eccellenza del lametino. Seguendo le direttive dei due chef, i corsisti hanno impastato e spianato la pasta e poi hanno preparato il ripieno per i ravioli e l’intingolo per condire le tagliatelle. Due preparazioni complete realizzate con prodotti rigorosamente biologici e a chilometro zero.

Soddisfatti gli chef Mancuso e Caligiuri per la buona riuscita del primo laboratorio a cui seguiranno altri incontri. Infatti, “I saperi del gusto” riguarderanno la preparazione di antipasti, primi e secondi piatti e naturalmente anche di dolci.

Di volta in volta Chef Mancuso sarà affiancato da altri colleghi esperti di cucina di alto livello, veri professionisti dei fornelli che ben sanno coniugare l’antica tradizione culinaria del territorio con le nuove tendenze del food.