Domenica alle 9 Santa Messa del Vescovo Schillaci in Tv in diretta dal Santuario di Sant’Antonio

A partire da domenica il vescovo di Lamezia Terme, Giuseppe Schillaci, presiederà la Santa Messa alle ore 9 al Santuario di Sant’Antonio di Padova. La celebrazione eucaristica sarà trasmetta in diretta TV sui canali St Television (628) e EsseTv (112) e sulle rispettive pagine facebook in streaming.

L’iniziativa, promossa Diocesi di Lamezia Terme – Ufficio Comunicazioni Sociali, per la quale si ringrazia le emittenti televisive, consentirà ai fedeli di unirsi in preghiera alla celebrazione domenicale dopo le direttive dei vescovi italiani che hanno sospeso le celebrazioni con il popolo fino al 3 aprile, in linea con quanto stabilito dal governo italiano per contrastare l’emergenza coronavirus.

Nei giorni scorsi il vescovo Schillaci ha scritto alla Diocesi invitando alla «preghiera personale in questo tempo di misteriosa prova, al quale il nostro popolo è sottoposto. Invito i fedeli della Diocesi a vivere mercoledì 11 marzo una giornata di digiuno e di preghiera con questa esplicita intenzione: chiedere l’aiuto al Signore. Pregheremo per quanti sono contagiati e per il personale sanitario e per le nostre comunità perché l’impegno straordinario che ci viene chiesto in questa Quaresima porti a una conversione del cuore e a riscoprire il tesoro dell’Eucarestia e della Chiesa come popolo di Dio. Abbiamo cura e non trascuriamo gli anziani e i deboli delle nostre case. Ci affidiamo a Maria, nostra Madre e Salute degli infermi, ai santi nostri avvocati».