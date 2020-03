Centro per l’impiego chiuso al pubblico fino al 3 aprile, stop anche ai tirocini per gli ex percettori di mobilità in deroga

Stop fino al 3 aprile anche per i tirocini riservati ai disoccupati ex percettori di mobilità in deroga in pubbliche amministrazioni o enti privati deciso da parte della Regione Calabria, ma anche chiusura al pubblico dei centri per l’impiego, che avranno ora l’obbligo di relazionarsi con gli utenti esclusivamente per via telematica.

Queste le ulteriori misure varate dalla Regione nell’ambito del contenimento del rischio contagio da coronavirus, mentre anche dalla Provincia di Catanzaro si attiverà in modalità semplificata lo “smart working” per la durata dello stato di emergenza legato al coronavirus.

Il lavoro agile o smart working costituisce un’evoluzione del telelavoro, previsto dall’art. 14 della legge 124/2015 ed inteso come modalità di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza presso il proprio domicilio con idonea strumentazione, analoga a quella del proprio ufficio.

Con la legge 81/2017 viene introdotto il concetto di lavoro agile inteso come “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”.