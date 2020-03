Accordo quadro biennale da 980.000 euro per la manutenzione stradale lametina, ma sarebbe servito almeno il doppio

Stilato un nuovo accordo quadro per il biennio 2020-2021 da parte dell’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme per gli interventi manutentivi di risanamento conservativo delle rete viaria comunale.

Lo stesso settore manutenzione ed opere stradali ed infrastrutturali precisa però che l’importo di 980.000 euro stimato «sia insufficiente per rendere completamente funzionali ed efficienti le strutture stradali ed opere connesse dell’intero territorio comunale per il biennio considerato», ed infatti nella relazione si dichiara che «nel territorio comunale si sviluppano km 500 circa di strade comunali, pertanto per una apprezzabile manutenzione delle infrastrutture viarie occorre una spesa di circa 1.000.000 – 1.500.000 di euro annui».

Si rimarca poi come «le esigue risorse finanziarie a disposizioni non permettono di mantenere la rete stradale comunale (con la presenza di diverse opere d’arte quali: ponti, muri di sostegno, cunette, tombini, pozzetti, marciapiedi ecc.) ad un livello di servizio adeguato alle necessità della circolazione sia veicolare che pedonale. Allo stato attuale, nonostante i continui interventi di manutenzione, le strade presentano un fondo in conglomerato bituminoso ammalorato in più punti, in conseguenza, anche, dei continui interventi effettuati dai gestori delle reti idriche, elettriche, fognari, telefoniche e del gas. Inoltre, in alcune zone, sia all’interno del centro abitato che all’esterno, a causa del non corretto smaltimento delle acque metereologiche nei canali di scolo che costeggiano i tratti stradali, si evidenzia un degrado del tappetino di usura, con il formarsi nei casi meno danneggiati, di alcune crepe, mentre in quelli più gravi di buche più o meno grandi. A seguito di segnalazioni dalla cittadinanza o dalla Polizia Locale si sono riscontrate delle anomalie sia su marciapiedi e piazzali comunali, sia su aree aperti al pubblico, dove il piano di calpestio si presenta dissestato con buche e con la pavimentazione avvallata, rialzate o rotte, con serio pericolo per l’incolumità pubblica».

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara (euro 791.662,92) compreso costo della manodopera e al netto degli oneri per la sicurezza (euro 11.615,77) non soggetti a ribasso, tramite R.D.O. sul MEPA.