Approvato il decreto #CuraItalia da 25 miliardi con interventi nel settore pubblico e privato

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, hanno illustrato in conferenza stampa il Decreto #CuraItalia, approvato oggi dal Consiglio dei Ministri e recante le nuove misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti dell’emergenza coronavirus sull’economia.

«Il Governo è vicino alle tante imprese, ai commercianti ai liberi professionisti, alle famiglie, ai nonni e alle mamme, ai papa, ai giovani, che stanno facendo tutti grandi sacrifici per il bene comune, per il bene più alto che è quello della salute: la salute dei cittadini, la salute pubblica. Nessuno deve sentirsi abbandonato. È stato questo il nostro obiettivo fin dall’inizio e oggi questa approvazione del dl lo dimostra», ha dichiarato il Presidente Conte.

«Con questo decreto, forte e deciso nei numeri delle misure, noi non esauriamo il nostro compito per quanto riguarda gli interventi in campo economico. Siamo consapevoli che questo decreto non basterà ma voglio dire ai lavoratori, alle imprese e alle famiglie che oggi il governo risponde presente e risponderà presente anche domani» sostiene il premier.

Infine il Presidente ha ringraziato tutti i cittadini per il loro sacrificio: «concludo dicendo che sono davvero orgoglioso perché sono partecipe di questa grandiosa comunità che addirittura ho l’onore di guidare in questo frangente così complesso, così delicato per la nostra storia. Tanti italiani sono direttamente in trincea negli ospedali, nelle fabbriche, nelle farmacie, dietro le casse di un supermercato. Tanti rimangono a casa ma non rimangono inerti. Li sostengono da un balcone, da una finestra, cantano con loro, cantano l’inno nazionale. Possiamo essere davvero orgogliosi di essere italiani. Insieme ce la faremo».

Conte parla di «25 miliardi di euro di denaro fresco a beneficio del sistema economico italiano, delle imprese e delle famiglie, e attiviamo flussi complessivi di 350 miliardi. Questa è una manovra economica poderosa», auspicando che «su questa strada l’Europa ci segua».

Il premier punta su «semplificazione, innovazione, alleggerimento delle tasse», ed i passaggi più specifici vengono affidati ai ministri diretti interessati.

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, rimarca come «abbiamo deciso di utilizzare tutto il limite di indebitamento netto che ci è stato autorizzato dal parlamento, articolandolo su 5 assi», partendo dai primi 2: «quasi 3 miliardi e mezzo come finanziamento aggiuntivo per il settore sanitario e della protezione civile, per sostenere il lavoro straordinario in atto; 10 miliardi come sostegno all’occupazione e alla difesa del reddito, affinché nessuno perda il posto di lavoro; abbiamo esteso gli ammortizzatori sociali a tutte le tipologie di lavoratori dipendenti, ma anche quelli stagionali autonomi e altre forme con un assegno di 600 euro per il mese di marzo; esteso il congedo parentale e voucher baby sitter; riduzione aggiuntiva del cuneo fiscale, con quindi un aumento in busta paga, per i lavoratori in servizio».

Il ministro poi prosegue parlando di «iniezione di liquidità nel sistema del credito per un giro di 350 miliardi di euro nell’economica reale, la sospensione delle rate di prestiti e mutui tramite fondi e garanzie a credito sia con il potenziamento del fondo di garanzia, il fondo Gasparini. Differito al prossimo venerdì il termine per il versamento di tributi e contributi, sospensione della prossima rata al 31 maggio per quanto riguarda l’Iva ed i contributi previdenziali per diverse categorie produttive e commerciali». Sostegno aggiuntivo si attende dall’unione europea, con in corso l’incontro in videoconferenza.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, spiega come con circa 10 miliardi di euro «si incrementa di 1.300.000.000 euro il fondo di integrazione salariale, prevedendo cassa in deroga per tutte le aziende, anche con un solo dipendente, per uno stanziamento di 3.300.000.000 euro».

Sul congedo parentale si parla di «misura destinata alle famiglie, che potranno usufruirne per 15 giorni o usare il bonus baby sitter da 600 euro, per uno stanziamento complessivo di 1.200.000.000. In questa misura un bonus baby sitter speciale sarà dedicato al personale sanitario, visto il forte impegno in questo periodo, con in aggiunta l’innalzamento a 12 giorni dei permessi relativi alla legge 104 per i mesi di marzo ed aprile per uno stanziamento di 500 milioni di euro».

In più «3 miliardi di euro saranno destinati a marzo per la tutela dei liberi professionisti, dato il periodo di inattività, sospendiamo poi i contributi previdenziali ed un ulteriore intervento entrerà in campo per fermare i licenziamenti effettuati dal 23 febbraio in poi. Nel settore privato i lavoratori in quarantena saranno considerati in malattia non computabile ai fini del tetto massimo».

In fine quindi «gli ammortizzatori sociali sono finanziati per un periodo di 9 settimane, mentre le tutele per gli autonomi e liberi professionisti avranno oltre all’impegno attuale di marzo un nuovo decreto ad aprile».