Prodotti calabresi venduti a prezzo speciale da attività lametina per gli operatori sanitari londinesi

Giunto anche in Inghilterra, il Coronavirus comporta le medesime restrizioni anche anche a Londra, dove non sono pochi gli italiani che hanno aperto attività o trovato lavoro. Tra questi anche i calabresi, e nella zona di Islington il ristorante Lamezia non cela le proprie origini già dall’insegna.

Chiusa l’attività al coperto, per rispettare le indicazioni nazionali, il cuore calabrese dell’attività ha deciso però di scendere in campo insieme al servizio sanitario nazionale nel Regno Unito, decidendo di vendere al 50% ai dipendenti ed operatori in prima linea le proprie “riserve calabresi” di pasta, sughi, olio di oliva.