L’avvio della Fase 2, in tutta Italia, coincide con lo Star Wars Day, il cui claim “May the fourth be with you” parafrasa la versione originale che accompagnando la saga iniziata da George Lucas invitava a farsi accompagnare dalla forza. Oltre a quella, rigore e disciplina nel rispettare le norme diventate meno restrittive ma ancora vigenti son invece il refrain non in una galassia lontana lontana, ma a partire dal corso principale di Lamezia Terme. Mentre le finestre della scuola Maggiore Perri son decorate con riproduzioni di studenti, insegnanti e personale scolastico atte a sostituire i “titolari” alle prese con le lezioni a distanza, alcuni dei locali stanno iniziando, non potendo ancora riaccogliere clienti dentro o fuori dai propri confini (le discrasie tra atti amministrativi comunali, regionali e nazionali in tal senso non aiutano il già intricato dedalo burocratico), ad attrezzarsi per l’attività di asporto dopo aver testato anche le consegne a domicilio, aspetto che già in tempi di “normalità” alcune attività effettuavano. Nei pressi dell’entrata di qualche bar così il bancone guadagna l’uscio tramite un tavolino diventando un primo elemento di sbarramento, con ogni articolo che diventa “a portar via” e segni sul marciapiede a dare graficamente il distanziamento sociale. Si ci adegua per forza, appunto, perché il periodo di chiusura ed un futuro incerto non aiutano i conti.

Dopo il periodo di limitazione anche per una semplice passeggiata, la possibilità di effettuare attività motoria o sportiva al di là dei 200 metri attorno la propria abitazione ha riportato qualche pedone in più lungo il corso cittadino, il cui mancato calpestio sull’isola pedonale è testimoniato dall’incedere dell’erbetta da sotto i sanpietrini. Non l’unico tocco di verde fuori controllo, ma quello pubblico in tutta la città non attraversa la propria migliore versione anche per via delle attività programmate dal Comune ma riviste in modo minore con l’arrivo del Covid-19. Anche la raccolta dei rifiuti, dove ancora insistono i cassonetti stradali, mostra qualche affanno, ma si era anche reduci da un week end lungo e maggiore produzioni per la permanenza forzata in casa (il che non giustificherebbe però la presenza di Rae ed ingombranti ai margini).

Per quanto riguarda i cittadini poi non tutti indossano le mascherine (sebbene siano obbligatorie per entrare nelle attività autorizzate ad essere aperte), o magari non lo fanno nel modo corretto (vedi nasco scoperto, raccolta sotto il mento, etc), ed anche il concetto di distanza sociale di almeno 1 metro non viene seguito per chi decide di fermarsi a chiacchierare alle panchine (fino a ieri vigeva il divieto anche di sedersi) o camminare fianco a fianco. Lacuna segnalata in qualche caso anche nei parchi e sul lungomare, dove chi si è recato per fare attività sportiva doveva tenere una distanza di 2 metri.

Nuove misure dovrebbero valere anche sui mezzi pubblici, ma sugli autobus della Multiservizi se da un lato è sbarrata con nastro bianco e rosso la possibilità di avvicinarsi alla postazione del conducente o usare la porta frontale, dall’altro non c’è segnaletica sui posti che indichi l’obbligo dell’uso alternato dei sedili.

Per quanto riguarda però i “prossimi episodi” (e star wars di trilogie ne ha 3, divise nel tempo e contestate per i fan) si dovrà monitorare la situazione e valutare i dati sui contagi da qui alla prossima settimana, auspicando anche una ritrovata sintonia tra Governo, Regione e Comuni in merito agli atti amministrativi che regolano aperture e limitazioni, sperando di poter tornare ad associare al più presto il concetto di maschera e respiratore solo all’iconica figura di Dart Fener.