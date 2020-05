Pandemya, padre e figlio esorcizzano in foto la quarantena

Con l’avvio della fase 2 si sono allentate le misure restrittive derivate dal lockdown per cercare di arginare il contagio da Covid-19, fase in cui tra le mura domestiche i cittadini hanno cercato o riscoperto modi differenti per passare il proprio periodo di quarantena domiciliare.

Nando Fusto si è trovato così a passare dall’elaborazione fotografica e scatti fashion a cercare di lanciare un messaggio incoraggiante, realizzando a casa insieme al figlio Fabio il progetto Pandemya, 4 scatti che raccontano le fasi che tutti hanno vissuto tra l’incertezza ed il timore dei primi giorni, la voglia crescente di voler superare le restrizioni, e l’ultimo passaggio con la liberazione dalla mascherina eletta simbolo del pericolo scampato.

Proprio tale chiusura è anche un augurio a breve termine, ovvero che tutti insieme si potrà vincere la battaglia con il virus, anche se per il superamento della Fase 2 oltre alla dedizione dei cittadini servirà pure il progresso della ricerca scientifica e medica.