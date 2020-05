Nuovo bonus spesa in arrivo per le 600 famiglie già beneficiarie in precedenza a Lamezia Terme

Dichiarando che «il 20% circa delle istanze pervenute non ha ancora colmato le lacune documentali e/o rettificato le dichiarazioni e/o errori emersi in fase di esame e valutazione delle istanze», nuova delibera della giunta comunale lametina in merito ai buoni spesa coperti dai trasferimenti della Protezione Civile nazionale.

A tre settimane dall’avvio delle erogazioni secondo la delibera «risultano esser già state spese dalle circa 600 famiglie attualmente fruitrici delle misure alimentari, oltre il 50% delle somme assegnate a titolo di buoni», modificando quanto già cambiato il 20 aprile e prevedendo che «per ogni nucleo beneficiario potrà procedersi all’immediata ripetizione dell’erogazione, fino alla concorrenza delle somme assegnate al Comune dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n°658 del 29 marzo 2020, senza attendere il completamento di tutte le verifiche istruttorie relative alle istanze pervenute».

Le 600 famiglie citate avranno così un nuovo bonus spesa del valore già avuto in precedenza, mentre non trova ascolto la proposta dei consiglieri di centrodestra che volevano un nuovo bando con prerogative meno stringenti di accesso sul piano economico.

Pubblicata oggi anche la determina che liquida alla Caritas Diocesana di Lamezia Terme, quale partner capofila della rete FEAD, con sede in via Lissania, i 25.000 euro raccolti sul conto corrente aperto dall’amministrazione comunale, con l’indicazione che i beni acquistati mediante la donazione dovranno essere attribuiti esclusivamente a quegli organismi già impegnati nel Progetto “Spesa in sospeso” Santuario Sant’Antonio in Lamezia Terme, Parrocchia San Giuseppe Artigiano, Parrocchia SS. Redentore, Parrocchia Cattedrale dei SS. Pietro e Paolo, Parrocchia S.Giovanni Battista in Lamezia Terme, Emporio della Solidarietà.