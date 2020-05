Pronti, partenza, via…più o meno: fase 2 lametina tra responsabilità amministrative, private e sociali

Pronti, partenza, via…più o meno. Primo lunedì della nuova fase nazionale che ha visto anche a Lamezia Terme l’allentarsi di alcune misure restrittive, con esercenti chiamati ad adeguarsi in breve tempo alle linee guida ufficializzate solo negli ultimi giorni.

Non tutti hanno riaperto stamattina (anche perché tradizionalmente il primo giorno della settimana non poche attività lavorano mezza giornata), ma neanche pochi coloro i quali si son fatti trovare dietro il bancone muniti di mascherina, con igienizzate all’ingresso ed indicazioni su porte e pavimento, sperando di poter riabbracciare clienti dopo un lungo stop forzato. Anche tra “vicini di marciapiede” si riparte con un augurio, e qualche passante da fuori la porta saluta con medesimo fine auspicando una ripresa degli affari. Riapre anche il servizio ai tavoli all’aperto per i bar, motivo del contendere tra Governo e Regione ormai superato.

Lungo il centro del commercio come in diverse altre zone cittadine era in atto già da tempo una fase di calo di attività aperte, aspetto che il Covid-19 di certo non ha agevolato ma che potrebbe invece per il momento accelerare quella fase di collaborazione tra pubblico e privato richiesta già in incontri precedenti con i consiglieri comunali. Fino al termine di maggio, per esempio, le strisce blu saranno gratuite, ed in termini più celeri si attende l’ufficializzazione di modalità e termini per le isole pedonali da istituire con ordinanza annunciate dal sindaco Paolo Mascaro.

Tempi più lunghi per l’esenzione della Cosap, essendo anche la tariffa sull’occupazione del suolo pubblico legata al bilancio di previsione da approvare prima in giunta e poi in consiglio comunale entro fine luglio, così come per gli altri aspetti tributari. Andare incontro alle categorie in difficoltà potrebbe essere considerato un obbligo morale, far quadrare i conti di un Comune in piano di riequilibrio lo è da un punto di vista legale, nonché strutturale e strategico per poter sperare di ottenere dalla commissione ministeriale il via libera per nuove assunzioni in via Perugini.

Tra pubblico e privato c’è poi la responsabilità individuale della società civile, essendo demandato ad ogni cittadino il rispetto delle norme di distanziamento sociale e protezione individuale. I controlli spetterebbero alle forze dell’ordine, che non hanno però un numero tale di personale adeguato per presidiare ogni angolo della città anche per aspetti di senso civico, ed il “rischio assembramenti” è più che di attualità tra parchi, movida e spiagge libere con l’arrivo della bella stagione.

Altro aspetto su cui, per altro, il Comune si trova tra incudine e martello, tra cui:

i 3 maggiori parchi cittadini sono ancora senza un gestore (il bando è in atto ma non vicino a concludersi);

l’ultimo decreto governativo apre alla possibilità di centri estivi e colonie, ma in modalità con precise regole più restrittive rispetto a quanto si poteva vedere in passato, chiamando così anche via Perugini a rimodulare le dichiarazioni di intenti approvate in consiglio comunale su quanto previsto in estate per minori e disabili, anche alla luce della penuria di strutture attrezzate sulla costa della città delle terme (l’ultimo bando per nuovi lidi è fermo al 2018, con 2 sole proposte al vaglio della conferenza dei servizi);

giugno probabilmente non vedrà processioni religiose per i santi patroni e protettori, così come manifestazioni di piazza, anche se sull’ambito degli spettacoli le indicazioni delle linee guida dell’ultimo decreto provano a dare qualche speranza (ma il tempo per organizzare quanto dovuto e rispettare tutti i vincoli non è molto, ed il personale in Comune che dovrà fare la propria parte burocratica rimane sempre lo stesso risicato di prima della pandemia).

Una città che deve riorganizzare in poco tempo un periodo di 2 mesi (almeno fino al 31 luglio, curva del contagio permettendo), quindi, ma che non può neanche ignorare quanto rimasto in sospeso per il dopo estate:

la gestione degli impianti sportivi esistenti (in scadenza a fine giugno, non improbabile una nuova proroga) e nuovi (vedi costruendo palasport in via del Progresso, mentre il polivante del Parco Impastato andrà in affidamento a chi curerà il parco), e riaprire quelli al momento chiusi (al netto di tutte le incertezze sulla ripresa delle attività agonistiche che rimane dal livello nazionale a scendere a quello dilettantistico);

come far ripartire le attività al chiuso di teatri (pronto il bando sia per il Teatro Grandinetti che per il Costabile, ancora però non pubblicati ed aggiudicati) e luoghi di cultura (il Chiostro è a gestione associativa, ma dovrà fare i conti con la gestione degli spazi e distanziamento sociale e l’evoluzione delle norme da rispettare tra qualche mese);

i beni immobili pronti ma chiusi perché da rimettere in regola (palazzo Panariti, Palazzo Blasco, Museo della Memoria, appartamenti via Garibaldi, etc) e quelli che dovrebbero essere vincolati all’uso legato ai finanziamenti ricevuti (turismo sociale a Ginepri, centro multiculturale di Via de Filippis, ex Teatro Russo, etc).

Il claim “Lameziariparte”, ora usato per il post Covid-19 a pandemia ancora in atto, poteva essere usato anche alla fine dello scorso anno per chiedere una velocità diversa rispetto a quella amministrativa della terna commissariale. Al momento però sia le commissioni consiliari (riprese solo in questo mese) che il consiglio comunale (fermo da mesi) hanno rallentato di molto le proprie attività.