Un nuovo centenario in città, domani festa di famiglia per Berlino Arrotta

Ne ha tante di storie da raccontare Berlino Arrotta. E lui ha sempre avuto la passione e una straordinaria verve umoristica nel raccontarle. Storie sulla guerra in Etiopia come caporale autiere insignito di croce al merito. Ancora altre storie sui suoi quattro anni di prigionia in Africa e di come si arrabattava a buggerare gli inglesi che lo avevano catturato nella battaglia di El-Alamein. E tante storie di vita da macchinista ferroviario e di scherzi organizzati per ammazzare monotonia e noia di notti e viaggi sempre uguali.

Ascoltare le sue allegre affabulazioni continuerà ad essere uno spasso per i suoi due piccoli pronipoti, come lo è stato finora per i suoi cinque nipoti, i tre figli e da qualche anno le due badanti.

Figli, nuora, generi, nipoti e pronipoti gli saranno tutti accanto domani, tornati apposta da Torino, per festeggiare i suoi primi cento anni e godranno di sicuro ancora del brio e della gioia di vivere che il simpatico Berlino non ha mai abbandonato e che continua a spargere in ogni occasione a piene mani, forse inconsciamente per far dimenticare gli anni bui di cui il nome che gli fu dato è un segno.

L’unica ombra che gli turberà la gioia della festa è che da pochi mesi Berlino non ha più accanto la sua amata Filomena, passata a miglior vita a 99 anni, dopo gli ottanta vissuti felicemente insieme.