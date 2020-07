Da settembre riprenderà l’iter in commissione e poi in consiglio comunale del Psc

La manutenzione stradale e del verde rimane uno dei temi più sentiti dai cittadini nell’ora di confronto con il sindaco di Lamezia Terme, ma nell’odierna puntata da parte di Paolo Mascaro arrivano anche altri spunti.

Oltre alle ditte già incaricate, direttamente o indirettamente, il decoro urbano passa per il primo cittadino pure dal volontariato, e Mascaro oltre ad elogiare l’ultima iniziativa dei residenti di Savutano, rilancia simili iniziative pronte a partire ad opera della comunità di San Pietro Lametino, con il 19 luglio giornata ecologica a Fronti.

Di contro si assicura che il lavoro di contrasto all’abbandono abusivo dei rifiuti continua limitatamente al numero del personale che vi si può dedicare, con sanzioni inviate a chi è stato identificato tramite documenti ritrovati nei cumuli di rifiuti, e prossimo avvio delle 10 telecamere acquistate allo scopo che dovranno essere montate in diversi punti della città.

A settembre riprenderà l’iter in commissione e poi in consiglio comunale del piano strutturale comunale, auspicando di poter avviare l’iter per le assunzioni (ma ad oggi le scadenze per i bilanci non sembrano essere rispettate, e tali atti amministrativi son necessari per avere il via libera della commissione ministeriale).

L’affidamento biennale della manutenzione stradale è stato pubblicato recentemente, con i primi lavori che dovrebbero partire entro la fine del mese, non potendo però da subito risolvere tutte le situazioni in essere e denunciate durante la trasmissione.

Da sindaco, ma anche tifoso ed ex presidente, Mascaro si dice fiducioso per il futuro della Vigor Lamezia sotto la nuova gestione del presidente Saladini (ad oggi però il cammino biancoverde non ha una precisa organizzazione, dipendendo da quale categoria si andrà a disputare tra serie D ed Eccellenza), ma in generale si proclama ottimismo per la ripresa dello sport lametino, citando le ambizioni anche delle altre compagini dei vari campionati, anche se la questione dell’impiantistica è solo in parte risolta (specie per quanto riguarda l’ambito degli allenamenti).

Sui disagi idrici con Sorical, rimarcando come l’ente regionale in fase di liquidazione abbia disservizi in tutta la Calabria, il sindaco assicura che è aperta l’interlocuzione con la Regione al netto delle varie polemiche e contestazioni avute sui pagamenti precedenti, rinviando ad Agenda Urbana e nuovi finanziamenti per ulteriori interventi strutturali.