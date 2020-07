“Per il ritorno a scuola in sicurezza non vi sono abbastanza strutture, né abbastanza personale per avviare i doppi turni”

Nuovo appuntamento con Pronto Sindaco, l’appuntamento di confronto tra primo cittadino e cittadinanza.

Nelle risposte di Paolo Mascaro si parte dai corsi d’acqua Canne e Bagni per i quali è stata sottoscritta convenzione con Calabria Verde per la pulizia, mentre per il Cantagalli si è in attesa del finanziamento regionale per interventi tramite il consorzio di bonifica.

Il 10 luglio in giunta è tornata Agenda Urbana, tra i cui interventi son previsti anche quelli di ristrutturazione per Teatro Umberto, delegazione municipale di Sant’Eufemia, Servizi Sociali e Castello Normanno Svevo.

Il primo cittadino non cela preoccupazione in vista della riapertura delle scuole, sia di competenza comunale che provinciale, «perché non vi sono abbastanza strutture, né abbastanza personale per avviare i doppi turni, ma è un problema non solo nostro ma di tutta Italia».

Mentre si è in attesa di risposta per la richiesta di accesso agli atti sull’esclusione dai finanziamenti regionali relativi ai progetti di city logistics, il sindaco rimarca la propria contrarietà all’impostazione data dalla terna commissariale a fine novembre in merito alla conversione dell’area terminal di via Colombo, vedendo invece più idonea l’area attigua la stazione ferroviaria di Nicastro.

Sul decoro urbano già giunte 23 richieste tramite Whatsapp per il servizio lanciato ieri dalla Lamezia Multiservizi del ritiro a domicilio degli ingombranti, non nascondendo che i tempi non saranno celeri essendo il servizio in fase di ottimizzazione con una dotazione strutturale e di personale minore rispetto alle esigenze dell’utenza.

In vista del mese destinato ai bilanci, si sottoline che si è riusciti a pagare le fatture di luglio nell’arco di poche settimane, «fermo restando che siamo ancora in un regime di rigore assoluto per un piano di riequilibrio. Da settembre cercheremo di rivedere il sistema di riscossione, modificando anche l’apposito regolamento per renderlo più omogeneo».

Intanto nell’ultima riunione di giunta si sono dati gli indirizzi alla parte trattante pubblica per sottoscrivere la contrattazione decentrata dal 2018 al 2020, la cui liquidazione come per gli anni passati sarà però legata all’approvazione dei piani di obiettivi e performance con cui valutare i dipendenti comunali.

Si passa poi al rapporto con gli altri enti, in merito al quale Mascaro si dice «cosciente di essere politicamente difficilmente collocabile in questo momento, ma ho rapporti aperti in Regione e Provincia sia ora che nella fase precedente. Settimana prossima avremo la firma della convenzione per gli interventi attorno alla stazione di Lamezia Terme Centrale con la Regione, con cui si sta lavorando in sinergia anche su altri aspetti come il collegamento stazione – aeroporto», e nel ribadire la propria soddisfazione si ci augura che «Rinascita Scott e l’aula bunker sia l’occasione per ripensare all’edilizia carceraria e costruire un nuovo istituto di detenzione qui nell’area centrale della Calabria».

Tema sempre sensibile per i cittadini è quello del verde pubblico e delle strade, con aggiornamento in corso: «stamattina è iniziata la potatura degli alberi su corso Giovanni Nicotera, cui seguirà via XX Settembre e Corso Eroi di Sapri. Si è conclusa la pulizia degli scavi di Terina, che dovrebbero riaprire settimana prossima mentre è in corso una corsa contro il tempo per fare gli ultimi passaggi burocratici. Da agosto è previsto l’avvio degli interventi di manutenzione stradale con la nuova ditta che si è aggiudicato l’appalto».