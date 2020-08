Restyling triennale annunciato per il D’Ippolito dalla Vigor Lamezia, ma la gestione è scaduta il 30 giugno

La Vigor Lamezia annuncia nuovi interventi strutturali sul “Guido D’Ippolito”, anche se attualmente la gestione dello stadio è scaduta il 30 giugno come quella di tutti gli impianti sportivi lametini, ed eventuali proroghe son legate all’approvazione delle nuove tariffe da parte del Comune.

«Il Progetto Vigor Lamezia – afferma Ivan Rizzuto responsabile marketing, comunicazione e vendite della società – è un progetto che vede lo stadio come un luogo di culto per coloro i quali vorranno sostenere i colori bianco verdi. Un luogo di ritrovo dove i supporters potranno avere il piacere di vivere il calore della partita, dove i genitori potranno portare i bambini a vedere i match dal vivo, e dove nonni e nipoti potranno vivere insieme l’unione e la passione per i colori Bianco Verdi, tramandati da generazione in generazione».

Per il D’Ippolito viene così annunciato «un progetto di ristrutturazione iniziato per la stagione sportiva in corso e che si completerà nei prossimi 3 anni con un restyling completo per ottenere un impianto moderno e all’avanguardia».

L’annuncio è che «già in questa stagione i supporters vedranno uno stadio migliorato, più accogliente, più ordinato e con dei supporti di marketing e comunicazione ultra moderni. Tra i diversi lavori già eseguiti, il pubblico potrà godere di sedute riqualificate, di percorsi di ingresso separati e organizzati per logica di settore, di un area food più moderna e funzionale, della pulizia degli spazi e colori più freschi e rilassanti, nonché di servizi igienici rimodernizzati».

Grande attenzione poi a tutti i supporti di marketing e comunicazione all’interno dello stadio «dove merita una menzione particolare la scelta della società di investire sulla qualità degli spazi concessi agli sponsor attraverso l’esposizione dei loro brand utilizzando la moderna tecnologia dei Led pubblicitari. Riqualificazione del manto erboso, dell’impianto audio e di tutti gli uffici e spogliatoi vanno a completare un intervento che ad oggi era necessario ed è stato fatto in tempi record».