Da lunedì al 18 dicembre interventi di manutenzione nel tratto lametino della strada statale 18 “Tirrena Inferiore”

Per consentire gli interventi di manutenzione lungo la strada statale 18 ‘Tirrena Inferiore”, si rendono necessarie delle limitazioni al transito veicolare nel territorio comunale di Lamezia Terme.

Nel dettaglio, per le attività di sostituzione delle barriere di sicurezza e il rifacimento dei cordoli in calcestruzzo, a partire da lunedì e fino al 18 dicembre, sarà in vigore il divieto di sorpasso per autoveicoli, il senso unico alternato mediante impianto semaforico ed il limite massimo di velocità di 60Km/h, sia in direzione sud, che in direzione nord.