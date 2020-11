Impegnati 27.000 euro più Iva per le luminarie natalizie da accendere dall’8 dicembre 2020 al 06 gennaio 2021

Se sarà un Natale in lockdown o meno lo dirà la curva epidemiologica e la risposta del sistema sanitario calabrese, ma nel frattempo il Comune di Lamezia Terme inizia a prepararsi quanto meno per rendere festosa l’atmosfera per alcune vie della città.

Si parte così dall’impegnare 27.000 euro più Iva per le luminarie, con obiettivo «di favorire in città un clima caldo e accogliente attraverso addobbi di qualità artistica e tecnica capaci di attrarre l’interesse del turista/cittadino e di suscitare emozioni evocative del Santo Natale, nonché di abbellire e rendere più gioiose le vie di Lamezia Terme con progetti di illuminazione che interessino il centro e gli assi commerciali, ma anche le zone decentrate, in un’ottica di solidarietà fra le diverse aree cittadine e le varie categorie».

Il servizio di noleggio, montaggio, smontaggio, assistenza e manutenzione delle luminarie artistiche sarà affidato mediante avviso pubblico con procedura aperta, coinvolgendo operatori economici nel settore dell’illuminazione e dell’arredo urbano anche in forma associata (ATI).

L’installazione dovrà riguardare le vie/piazze individuate già negli anni passati, oltre all’addobbo luminoso di 6 alberi da ubicare sul territorio cittadino:

NICASTRO:

◦ Via Garibaldi (dall’ex Avviamento a Piazza Stocco);

◦ Piazza Stocco;

◦ Cattedrale;

◦ Corso Numistrano;

◦ Piazza Cap. Feroleto;

◦ Piazzetta San Domenico;

◦ Piazza Mercato Vecchio;

◦ Piazza Ardito (Madonnina);

◦ Corso G. Nicotera (dall’Agenzia Monte dei Paschi di Siena fino a Piazzetta Nicastro);

◦ Via XX Settembre;

SAMBIASE:

◦ Via Marconi (da Piazza Garibaldi a Piazza Fiorentino);

◦ Piazza Fiorentino;

◦ Via Eroi di Sapri (fino a Via Pane);

◦ Via Delle Terme (da Piazza Fiorentino fino a Via Della Libertà);

◦ Piazza Diaz;

SANT’EUFEMIA:

◦ Piazza Italia;

◦ Piazza Stazione FF.SS.;

◦ Via Del Mare (da Cimitero a Piazza Stazione F. S.);

Il montaggio dovrà essere ultimato entro il 7 dicembre, con accensione dall’8 dicembre 2020 al 06 gennaio 2021, e smontaggio che dovrà essere terminato entro il 31 gennaio 2020.