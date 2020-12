Nuovi contagi a Lamezia Terme, Platania e Curinga

Con 10 ordinanze per 22 persone in quarantena precauzionale, sono 10 anche i nuovi casi lametini (3, 3 e 2 appartengono al medesimo nucleo familiare), con 5 persone in precedenza riscontrate positive ora comunicate guarite.

Sono quindi 151 gli attualmente positivi nel raffronto tra comunicazioni dell’Asp e del Comune fornito da Paolo Mascaro, oggi ancora in carica come sindaco non essendo arrivata la nomina del commissario da parte della Prefettura.

L’ASP ha comunicato oggi 1 nuovo caso di positività anche a Platania, con la persona interessata ricoverata perchè le sue condizioni di salute non erano buone. I positivi totali, dall’inizio della pandemia, sono stati 13, con 3 ancora attualmente positivi, ed ordinanza di quarantena per 10 “contatti stretti” del soggetto risultato positivo, che si trovavano comunque già in isolamento domiciliare volontario.

Il conto a Curinga vede invece 22 casi attivi (+1), 50 in quarantena (+8), con 1 ricovero e 20 guariti, mentre a Cortale si hanno 2 soggetti in quarantena fiduciaria e 2 in quella obbligatoria.