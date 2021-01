La squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta sulla SS18 direzione sud in località San Pietro Lametino per un incidente stradale.

Una Lancia Y che per cause in corso di accertamento perdeva il controllo ribaltandosi fuori strada. A bordo un ragazzo rumeno di 20 anni che, estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco, veniva affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del veicolo. Sul posto polizia locale per gli adempimenti di competenza.