Comunicati 17 nuovi positivi e 13 guariti lametini, 281 i casi attivi

I nuovi positivi lametini nel bollettino comunale odierno sono 17 (5 uomini, 4 donne, 4 nuclei familiari), con 13 guariti comunicati dall’Asp di Catanzaro al Comune nelle ultime 72 ore.

Sono poi 13 le ordinanze per 38 persone in quarantena precauzionale, con i dati pubblicati online che continuano ad essere riferiti al periodo tra la seconda metà di ieri ed oggi (domani già annunciato un periodo di 24 ore, dalle 13 fino allo stesso orario di sabato, di messa offline dell’albo pretorio per manutenzione, con conseguente impossibilità di pubblicare le relative ordinanze).

Gli attualmente positivi in città sono così 281