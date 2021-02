5 consigli contro le macchie sulla pelle

Le macchie scure sul viso sono un inestetismo piuttosto fastidioso, che può minare la nostra autostima e farci sentire meno a nostro agio con noi stessi. Eppure questa problematica è contrastabile con i corretti accorgimenti: uno stile di vita sano è sempre fondamentale, soprattutto quando si parla del benessere della cute!

In realtà, vi sono chiazze dell’epidermide causate da ipomelanosi (e dunque più chiare del resto dell’incarnato) e altre provocate da ipermelanosi. Noi ci soffermiamo sulle seconde, che derivano nella maggioranza dei casi da una prolungata esposizione ai raggi UV, dallo stress, da un precoce invecchiamento dei tessuti, da squilibri ormonali o dall’assunzione di certi farmaci come la pillola anticoncezionale.

Il nostro intento, comunque, è fornirti una serie di consigli per prevenire e affievolire le macchie sulla pelle. Ricorda che quest’ultima, con le sue condizioni, riflette la salute dell’intero organismo: è per questo che i nostri suggerimenti si estenderanno anche ad ambiti come l’alimentazione e il wellness interiore. Il derma risente tantissimo di diverse cattive abitudini, che quindi vanno evitate anche per preservare la bellezza della superficie cutanea.

1 – Elimina il fumo e l’alcool

Una prima raccomandazione: metti da parte il fumo e le bevande alcoliche.

Queste sostanze privano la pelle della sua tonicità, ne accelerano il deterioramento e favoriscono la formazione dei segni dell’età come le rughe e, appunto, le macchie scure. Ciò perché facilitano l’aumento dei radicali liberi, alla base del decadimento cellulare. Un motivo in più per smettere di fumare e di consumare alcool!

2 – Utilizza cosmetici di qualità

I cosmetici giusti possono essere ottimi coadiuvanti contro le macchie sulla pelle. L’importante è scegliere preparazioni nutrienti, idratanti ed esfolianti, in grado di rimuovere le cellule morte e di creare una vera e propria barriera che protegge dallo smog, dall’inquinamento e dai raggi ultravioletti.

Quali sono gli ingredienti migliori sotto questo aspetto? Citiamo ad esempio l’aloe vera, l’olio di rosa mosqueta, l’amido di mais e l’estratto di genziana. Inoltre la bava di chiocciola rappresenta un eccellente supporto in simili circostanze, dato che contiene principi attivi essenziali come il collagene, l’allantoina, l’elastina, l’acido glicolico e i mucopolisaccaridi.

Un’azienda che mette a disposizione formulazioni alla bava di lumaca è Nuvò Cosmetic, la cui vision green è una delle ragioni per cui il brand è tanto apprezzato dai clienti. Alcuni si preoccupano che la bava sia ricavata dai molluschi con metodi invasivi, ma non è affatto così: essa è ottenuta con lavaggi e lievi massaggi, al termine dei quali gli animali sono subito rimessi sul territorio.

Ecosostenibilità, tecniche all’avanguardia, rispetto dell’ambiente e del pianeta, tutela del benessere delle persone. Queste colonne portanti reggono la filosofia di Nuvò: una filosofia “verde” simboleggiata dalla stessa sede in cui si trova l’allevamento di chiocciole, tra le colline del Lago di Garda. Il catalogo del marchio è pieno di prodotti di vario tipo, non solo creme per viso e corpo ma anche scrub, sieri, latte detergente, maschere per capelli ecc., in modo da soddisfare qualunque esigenza degli acquirenti.

3 – Non esporti troppo al sole

Proseguendo con i nostri consigli contro le macchie della cute, fai attenzione a non rimanere troppo a lungo sotto i raggi del sole. Certo, questi fanno bene all’epidermide perché sono fonte di vitamina D: l’eccesso, però, è causa di danno, così come per molte altre cose!

Se devi stare all’aperto per ore, per esempio durante una gita o una vacanza al mare, adopera una protezione solare di qualità. Questa è indispensabile per prevenire il fenomeno dell’ipermelanosi. Cerca di non usare profumi subito prima, poiché questi preparati a contatto con i raggi UV potrebbero lasciare delle chiazze. Lo stesso vale se stai per sottoporti a una lampada abbronzante.

4 – Mangia in maniera sana

Già abbiamo sottolineato che le macchie sulla pelle sono strettamente legate all’invecchiamento dei tessuti: e uno dei modi migliori per mantenere il derma giovane e tonico consiste in una corretta alimentazione.

Al bando i cibi che appesantiscono il fegato (e che dunque ostacolano l’eliminazione delle tossine), come i fritti, gli insaccati e gli snack industriali. Inserisci nella tua dieta quotidiana almeno 4 porzioni tra frutta e verdura di stagione, e garantisci l’idratazione cutanea bevendo circa 2 litri di acqua al giorno. Vedrai che questi comportamenti andranno a vantaggio della bellezza della pelle e ti sosterranno contro numerosi inestetismi.

5 – Rilassati!

I segni dell’età, tra cui le chiazze scure, possono essere accentuati anche dallo stress.

Non di rado gli impegni ci mettono a dura prova, tanto che non riusciamo a ritagliarci nemmeno qualche istante per noi stessi. La cute perde elasticità, si indebolisce più rapidamente ed è più sensibile a problematiche come le macchie.

Un’inadeguata gestione dell’ansia, tra l’altro, influenza in negativo il metabolismo – proprio come un insufficiente riposo notturno. Tutti questi fattori sono nemici del fegato, che non espelle bene le scorie e determina l’emissione di sostanze tossiche alla base delle macchie sulla pelle. Ecco perché rilassarsi è importante!