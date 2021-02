Alcuni accorgimenti utili per chi vuole affittare casa

L’ultimo anno, si sa, non è stato del tutto roseo dal punto di vista degli affitti di casa. Molti proprietari hanno assistito a recessi anticipati o faticano a locare i propri immobili, a causa delle misure restrittive legate alla pandemia che hanno indotto numerosi fuori sede a far rientro nelle loro residenze.

Ciò nonostante, esiste ancora una grande fetta di popolazione che per scelta decide di non fittare la propria seconda casa per timore di ricevere cattive sorprese o semplicemente per non farsi carico delle mille beghe burocratiche.

Quando si mette casa in affitto non si sa mai cosa aspettarsi, come possano comportarsi gli inquilini, se saranno puntuali nei pagamenti e soprattutto se pagheranno o meno.

Per questa ragione, meglio prevenire che curare e lasciare l’appartamento disabitato.

Bisogna tener presente, però, in questi casi, che un appartamento sfitto può pesare notevolmente sul bilancio familiare, in virtù di tutte le tasse che comunque rimangono a carico del titolare (IMU, TARI, TASI).

Allo stesso tempo, vendere piuttosto che fittare, da una parte può togliere le castagne dal fuoco in modo definitivo, dall’altro potrebbe indurre a svendere il proprio immobile a causa dell’eccessiva concorrenza e della staticità del mercato delle compravendite immobiliari.

L’affitto, in poche parole, se gestito bene e con i dovuti accorgimenti, rimane sempre la soluzione ottimale, consentendo di “arrotondare” notevolmente il proprio reddito.

Tra gli aspetti da tener presente, prima di sottoscrivere un contratto d’affitto, ci sono senz’altro il tipo di contratto scelto e il verbale di consegna.

Nel primo caso si possono valutare diverse soluzioni, tra affitti brevi e formule a rinnovo automatico che consentono di mantenere affittato l’appartamento in modo più stabile.

In entrambi i casi ci sono sia pro che contro. Se l’affitto breve può garantire un’entrata maggiore e ridurre il rischio di mancati pagamenti, d’altro canto richiede maggiore impegno per la manutenzione e tasse più elevate. Fattori che, invece, non riguardano gli affitti residenziali.

Anche il verbale di consegna è un documento fondamentale per evitare contenzioni con i coinquilini, mettendo per iscritto le reali di condizioni iniziali e finali dell’appartamento.

Stesso discorso vale per il versamento della caparra che, pur non tutelando da danni ingenti, può rappresentare un buon deterrente per chi non avesse intenzione di onorare i pagamenti.

Allo stesso modo, prendere informazioni più approfondite sui futuri inquilini è un’ottima mossa per evitare spiacevoli contrattempi. Prima tra tutte, una richiesta riguardante l’ultima dichiarazione dei redditi per essere in grado di prevedere la sostenibilità o meno della spesa da parte dell’inquilino.

Al di là di tutti questi aspetti, certamente la soluzione migliore sarebbe affidarsi a dei professionisti o quantomeno avvalersi di un supporto che agevoli l’incontro tra domanda e offerta in modo affidabile e sicuro.

Tra questi strumenti spicca la piattaforma online Zappyrent affitti, punto di riferimento del settore e valida soluzione per chi intende mettere in locazione il proprio immobile senza troppe preoccupazioni e con maggiori garanzie.

Zappyrent, infatti, offre l’opportunità ai titolari degli appartamenti di inserire il proprio annuncio sul sito in modo rapido e intuitivo, potendolo descrivere molto minuziosamente e inserire anche una galleria di immagini completa.

Tutti questi dettagli saranno visibili agli utenti, una volta terminata tutta la procedura di pubblicazione.

Questi, in modo particolare, potranno inviare la loro richiesta di sopralluogo o di affitto direttamente tramite il sito, senza passaggi superflui o appuntamenti invasivi.

Zappyrent, consente inoltre ai proprietari di ricevere tutte le informazioni relative agli inquilini e alla sostenibilità dei pagamenti nel tempo.

I proprietari infatti potranno ricevere il pagamento del canone direttamente sul proprio account, in modo rapido e comodo.