Preventivi auto online: contratti più trasparenti nel 2021

Trovare la migliore assicurazione auto e districarsi tra le numerose compagnie assicurative sono temi particolarmente a cuore agli automobilisti. Capita anche che, quando si trova un’offerta che sembra essere conveniente, si finisce per chiedersi se si stia pagando davvero il giusto prezzo.

D’altra parte, non ci sono dubbi, stipulare polizze in questo periodo è indubbiamente conveniente. Lo scorso gennaio i prezzi lordi delle assicurazioni auto hanno visto un calo dell’11,8% rispetto ai valori registrati nel 2020, continuando il trend al ribasso inaugurato dalla ridotta mobilità imposta dalla pandemia.

Con un simile scenario, stipulare un’assicurazione auto online adesso si posiziona come la scelta migliore per risparmiare tempo e denaro. Recarsi direttamente presso un’agenzia limita le opzioni possibili e ruba tempo ad altre attività. Meglio allora servirsi della tecnologia e affidarsi a compagnie assicurative solide e con esperienza pluriennale nel settore come Genertel.

Bastano davvero pochi minuti per ottenere un preventivo. Immettendo la propria data di nascita e i dati del veicolo da assicurare sul preventivatore online si ottiene subito una competitiva proposta assicurativa. Infatti, inserendo la targa del mezzo per il quale viene richiesto il preventivo, il sistema recupera in automatico la storia assicurativa del veicolo stesso e attribuisce il premio adeguato.

In maniera molto intuitiva, all’offerta base si possono aggiungere le garanzie assicurative che meglio si adattano alle esigenze del proprietario del mezzo, così da ottenere un preventivo finale “tagliato su misura del cliente”.

A rendere ancora più vantaggioso stipulare una polizza in questo periodo è l’entrata in vigore, dallo scorso gennaio, del modulo standard predisposto dal Ministero dei Trasporti e dall’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).

Si tratta di un contratto base che assicura garanzie minime che tutte le compagnie devono includere, sia per la formulazione di contratti che di preventivi.

Questo documento garantisce una maggiore trasparenza nella comunicazione tra agenzia assicurativa e cliente con un preciso dettaglio dei costi e l’elencazione di tutto ciò che rimane escluso dal contratto assicurativo.

In questo modo, il cliente che prende in esame il preventivo può farlo partendo da una base contrattuale chiara e protetta per legge. Resta retaggio delle diverse agenzie decidere i differenti prezzi per le soluzioni assicurative offerte.

Infine, un’altra possibilità di risparmio è data dalla RC familiare. Anche in caso di prima assicurazione, si può usufruire della classe di merito migliore presente in famiglia pagando un premio sicuramente più conveniente rispetto a quello previsto in mancanza di tale agevolazione.