In riferimento all’ articolo apparso il 19 aprile, dal titolo “Andrea Torchia torna ad aggiudicarsi la copertina di Barche Magazine, pronta una start up in Calabria”, Bluegame precisa che

l’imbarcazione Bluegame BGX60 menzionata nel testo e che appare sulla copertina di “Barche Magazine” è stata disegnata esclusivamente dall’architetto Luca Santella, fondatore del brand Bluegame e oggi direttore del design di entrambe le gamme BG e BGX, e dallo Studio Zuccon International Project di Roma e i relativi diritti di sfruttamento sono nella esclusiva titolarità di Bluegame.

L’azienda precisa inoltre che anche le imbarcazioni a marchio Bluegame citate, vincitrici del premio “Powerboat of the Year” sono da attribuire al design dell’Architetto Santella e dello studio Zuccon International Project, come tutte le imbarcazioni del brand Bluegame.

Vi invitiamo e diffidiamo, anche ai sensi e per gli effetti della legge 8 febbraio 1948, n. 47 a pubblicare la presente rettifica nei termini di legge e con la medesima evidenza data all’articolo del 19 aprile, con espressa riserva di tutela.