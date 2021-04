Bencivenni Auto, in anteprima nazionale è arrivata la nuova Nissan Qashqai

Da Bencivenni Auto è arrivata la nuova Nissan Qashqai. In anteprima nazionale il crossover per definizione è ora disponibile in una nuova veste e con l’inedita tecnologia Mild Hybrid. Più colori e nuove combinazioni “2 Tone” che esaltano le linee del suo design e del suo stile; comfort, dimensioni generose e il meglio della tecnologia Nissan a bordo, per viaggiare più sicuri.

Nuovo Nissan Qashqai monta il rivoluzionario sistema e-Power, che coniuga l’accelerazione istantanea tipica dei veicoli elettrici con i benefici e l’autonomia di una motorizzazione tradizionale.

Prenota la tua visita allo 0961.781061 o via mail a nuovaqashqai@autobencivenni.com. Ti aspettiamo da Bencivenni Auto in Viale Europa in località Germaneto di Catanzaro per toccare con mano la mobilità del futuro e valutare una prova su strada con un team di professionisti esperti.