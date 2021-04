Vacanze 2021, il trend per questa estate è una sorpresa

Vacanze per l’estate in procinto di essere organizzate. Che gli italiani fremano per dedicarsi qualche giorno di svago e relax non è più un mistero ormai. Tutti questi mesi di stop ci hanno fatto amare ancora di più la voglia di vacanza, di dedicare qualche giorno per sé e la famiglia.

Ma dove vogliono andare quest’estate in vacanza gli italiani? Quello che emerge era forse impensabile. A rivelarlo è un sondaggio realizzato da Airbnb su un campione di mille persone adulte. La necessità della maggior parte dei viaggiatori è quella della quiete. Bisogno di relax puro per la mente, il corpo e lo spirito nella bellezza e nel silenzio della campagna.

È questo quanto emerge dal sondaggio che descrive come l’idea di viaggio per gli italiani sia fortemente cambiata. Voglia di rigenerarsi all’aria aperta, di “rifugiarsi” nel turismo rurale, quello lento dei sentieri che ti porta nel cuore della natura, lontano da schermi di device, riunioni e impegni programmati.

Destinazioni piuttosto isolate, non troppo distanti da casa, ma che diano al viaggiatore quel senso di quiete e di pace che la città, la vita frenetica, anche se vissuta tra le mura di casa e troppo spesso davanti ad un pc, per lungo tempo gli ha tolto.

I luoghi isolati e tranquilli sono i più desiderati con un tour che sia in montagna o in campagna. Come renderli ancora più belli, sicuri, comodi e divertenti? Con l’opzione dei viaggi di gruppo organizzati, una modalità di fare vacanza che piace sempre di più e Tramundi che è specializzato in questo lo sa bene.

Perché? I motivi sono diversi. Innanzitutto perché si ha la possibilità di scoprire il luogo che si visita da vicino grazie alle guide locali andando a toccare con mano storia, tradizioni, luoghi più nascosti e caratteristici avendo la possibilità di vivere delle esperienza esclusive. Ogni itinerario che Tramundi confeziona è curato nei minimi dettagli proprio per regalare a tutti esperienze di viaggio autentiche. Ognuno poi può realizzare il proprio tour a suo piacimento, la travel company online è sempre pronta a soddisfare ogni piccola richiesta. Infine, la comodità di non aver nessun pensiero per la testa.

Ci pensa Tramundi ad organizzare tutto regalandoti una vacanza “chiavi in mano”. Se stai già pensando alla quiete della campagna per questa estate inizia ad immergerti nel mood, scegli solo la tua destinazione preferita tra le tante proposte, e a tutto il resto ci pensa Tramundi.