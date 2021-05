La scuola media di Pianopoli portata ad esempio come investimento da Cassa Depositi e Prestiti

Da 170 anni la storia di Cassa Depositi e Prestiti si intreccia con quella dei comuni grandi e piccoli che utilizzano i nostri strumenti per migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Per il comune di Pianopoli, che in questi giorni celebra i 150 anni dell’adozione del nome che sostituì quello di Feroleto-Piano legato al terremoto che nel 1638 distrusse gran parte dell’abitato, CDP è “linfa vitale” come spiega il Sindaco in uno dei video di #ItaliaComune, il progetto in cui con ANCI si racconta l’impegno per i territori.

Il Comune ha utilizzato i mutui dell’istituto per avere la possibilità di realizzare nuove opere pubbliche a servizio dei suoi circa 2.500 abitanti.

Con il finanziamento concesso da CDP il comune della provincia di Catanzaro ha potuto realizzare una nuova scuola media, l’istituto comprensivo “Saverio Gatti”, e ha voluto apporre all’ingresso dell’istituto una targa.