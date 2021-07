Scadrà domani l’impegno della croce rossa nei punti vaccinali calabresi

La Croce Rossa Italiana, Comitato Regionale Calabria, è stata chiamata dalla Struttura Commissariale Nazionale e il Dipartimento Regionale Calabria di Protezione Civile per dare un nuovo impulso alla Campagna Vaccinale Covid 19, attraverso una convenzione finalizzata all’avviamento delle attività di 3 Hub Vaccinali a Catanzaro (con succursale estiva anche a Lamezia Terme in via De Filippis), Corigliano-Rossano e Siderno, per un periodo di 3 mesi e sino all’11 luglio, poi prorogato sino al 31 luglio.

Con personale sanitario e i volontari, la croce rossa ha garantito l’operatività degli Hub per circa 90 giorni per 12 ore al giorno, permettendo la vaccinazione di circa 3.500 persone al dì.

Oggi la CRI ha finito il proprio compito: dare avvio alla campagna vaccinale e fare in modo che le istituzioni trovassero un’opera già avviata e organizzata. “Non posso che essere orgogliosa del lavoro incessante dei Volontari che con grande spirito di servizio e abnegazione – dichiara la Presidente Regionale Helda Nagero – hanno fatto in modo che la popolazione potesse essere vaccinata”.