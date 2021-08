Stai cercando un nuovo lavoro e desideri conoscere quali sono i lavori più richiesti nel settore digitale? Ecco quali sono gli sbocchi professionali più richiesti del momento.

Di seguito sono indicate alcune opportunità lavorative interessanti nel settore del Digital Marketing, uno dei settori in assoluto più dinamici e sempre in evoluzione, ma che soprattutto offre molteplici opportunità lavorative.

Sbocchi professionali nel Digital Marketing: quali sono?

Negli ultimi anni, sempre più aziende hanno compreso che i canali digitali riescono a incrementare il profitto dell’azienda. Ciò ha portato ad un aumento degli sbocchi professionali in questo settore e quindi anche la nascita di figure professionali che sono legate al Web Marketing, al Social Media Marketing ed allo sviluppo degli e-commerce. Per riuscire a lavorare in questo settore bisogna avere competenze per poter gestire i nuovi strumenti digitali e tecnologici.

Ecco le opportunità lavorative nel settore del Digital Marketing.

inserimento in un’agenzia pubblicitaria, ma anche di comunicazione e di web design

inserimento in aziende all’interno di un reparto marketing oppure IT. Nel caso in cui le aziende non sono strutturate, solitamente, le figure professionali richieste devono essere più trasversali e avere competenze generi in ambiti diversi (come ad esempio il Digital Marketing, il Content Marketing, il Social Media Marketing, etc). Se, invece, le aziende sono strutturate richiedono figure professionali più specifiche (come ad esempio il SEO Specialist, il SEM Specialist, etc.).

apertura di un’attività in proprio, come ad esempio un freelance. In tal caso i freelance svolgono i lavori per le aziende sotto forma di collaborazioni.

creazione di start up, ovvero, quelle imprese innovative che nel proprio oggetto sociale hanno lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e/o servizi ad alto valore tecnologico.

Ma quali sono i nuovi sbocchi professionali nel settore digitale? Vediamo di seguito.

Ecommerce manager

Si tratta di quel professionista che si occupa della pianificazione delle strategie vincenti online che sono volte alla vendita di prodotti e/o servizi. Oltre ad avere competenze informatiche e di Digital Marketing, deve avere anche conoscenze nelle tecnologie SEO, SEM, Email Marketing ed Affiliate Marketing.

Si occupa anche dell’individuazione dei trend di successo e definisce i KPI. Numerosi sono i suoi sbocchi professionali, infatti, può essere sia dipendente che consulente esterno all’azienda.

SEO e SEM Specialist

Sono due figure professionali digitali molto spesso ricercate. Curano la visibilità di un sito web in modo organico ma anche a pagamento.

Qualsiasi sia l’attività bisogna sempre puntare a raggiungere la SERP e quindi questi professionisti che aiutano il sito web dell’azienda a migliorare la visibilità.

In particolare.

SEO Specialist

Questo professionista utilizza le diverse tecniche di ottimizzazione per il web con l’obiettivo di aumentare il traffico del sito in modo organico, e quindi, senza utilizzare determinati strumenti che sono a pagamento come ad esempio le inserzioni.

SEM Specialist

Si occupa di migliorare la visibilità del sito attraverso la pubblicità a pagamento, utilizzando gli annunci o i banner.

Chi intende diventare un SEO oppure SEM Specialist riesce a trovare lavoro nell’area marketing delle grandi aziende oppure nelle web agency come l’agenzia webjet.it di Vibo Valentia.

Social Media Manager

Questo professionista si occupa della gestione di tutte le attività di marketing e di comunicazione sui Social Network. Tale gestione racchiude molteplici compiti come ad esempio quello di:

studiare il target di riferimento

definire gli obiettivi che devono essere raggiunti a seconda del social ed in base al budget stabilito

preparare gli argomenti che devono essere trattati

creare un calendario editoriale che deve essere seguito nella fase della pubblicazione dei contenuti

creare contenuti di qualità per i social

creare report mensili, semestrali ed annuali individuando il profilo del pubblico, la copertura dei contenuti, le conversioni di referral verso il sito web

Si tratta di una figura creativa ma anche strategica che ha l’obiettivo di migliorare la brand awareness dell’azienda, che si occupa di generare traffico in entrata verso il sito e creare contenuti persuasivi.

Quali sono le competenze? Deve avere innanzitutto una conoscenza generale del marketing e della comunicazione, deve conoscere il funzionamento di tutti i Social Network e deve riuscire ad individuare la buyer persona per tutte le aziende che decidono di affidarsi a lui.

User Experience Specialist

Questa figura professionale si occupa dello studio del comportamento degli utenti, stabilire qual è l’interfaccia grafica delle pagine web e comprende quali sono i miglioramenti che devono essere apportati per garantire la migliore esperienza di navigazione degli utenti. Lo User Experience Specialist, nello specifico, comprende se gli utenti sono soddisfatti della navigazione del sito e se riescono subito a comprendere quali sono i passaggi da seguire per completare l’acquisto.

Affiliate Marketing Specialist

L’ Affiliate Marketing è quella branca del marketing che ha come obiettivo la massimizzazione delle conversioni che sono registrate da una campagna ads. Si occupa della promozione e della vendita sia di prodotti che di servizi di un inserzionista, dietro però un pagamento di commissioni, che viene dato all’affiliato.

La gestione di questo meccanismo spetta all’Affiliate Marketing Specialist che mette in collegamento l’azienda e l’editore che appunto vende i prodotti dell’azienda. Se ti stai chiedendo che tipologia di competenze deve avere ti informiamo che deve essere sicuramente analitico e proattivo, inoltre, deve cercare sempre nuovi affiliati e deve avere spiccate doti relazionali. Deve conoscere il pacchetto Office, ed in particolare Excel, il codice html e comunicare tramite Skype.

Web Marketing Manager

Il Web Marketing Manager si occupa di coordinare e di gestire il team di professionisti digitali che lavorano nell’area marketing dell’azienda. Il suo obiettivo è quello di promuovere i prodotti e i servizi dell’azienda, riuscendo ad incrementare le vendite. È un professionista che ha grande esperienza e che ha maturato anni ed anni di lavoro nel settore del digital marketing. Tra le principali attività che svolge ricordiamo: