I 23 convocati da mister Erra per la sfida di domani pomeriggio contro il Licata

Un’altra uscita ufficiale per il Lamezia Terme, la cui permanenza in rosa per Antonio Fois è durata circa un mese, tornando ora in Campania (prima Paganese, ora Gelbison per il classe 2002).

Nei 23 convocati da mister Erra in vista della gara di domani contro il Licata torna Trotta ma non figurano gli infortunati Nocerino (che in settimana aveva preso il posto in campo di Camilleri, ora presente sebbene non al meglio) ed Umbaca (assente già domenica scorsa), oltre al lungo degente Gaudio, ed anche gli under Ferrara e Rechichi, gli over Sandomenico (squalificato) ed Herrera (alle prese con le pratiche per il tesseramento).