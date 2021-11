A Decollatura in Piazza della Vittoria domani e giovedì la Fiera di San Martino

La Pro Loco di Decollatura e l’Amministrazione Comunale, insieme alle Associazioni attive sul territorio, hanno organizzato una serie di iniziative per la Fiera di San Martino che si svolgerà a Decollatura in Piazza della Vittoria domani e giovedì.

Nell’ottica della rivitalizzazione dei mercati e delle fiere è nata l’idea di creare un evento all’interno della fiera di San Martino. “La prima edizione del Vino in Fiera – si legge sulla nota pubblicata dalla pagina del Comune di Decollatura- è solo il primo passo verso un progetto molto più ampio e ambizioso. Si ringrazia la Proloco di Decollatura per aver sposato l’iniziativa ed inoltre non può mancare il nostro grazie a tutte le associazioni e singole persone che si sono messi in gioco per dare vita all’evento, la collaborazione tra istituzioni e associazionismo è vitale per la ripresa del territorio”.

Sul sito della Pro Loco Decollatura si possono trovare tutte le informazioni sull’iniziativa, tra cui i ristoratori decollaturesi che hanno aderito all’iniziativa, creando appositi menù con prodotti autunnali e del territorio a prezzo fisso in occasione della Fiera di San Martino