Sono 21 i convocati da mister Neri per la gara del Sambiase in programma domani in casa del Borgia

Sono 21 i giocatori convocati da mister Giuseppe Neri per la gara del Sambiase in programma domani alle 14.30 in casa del Borgia, valida per l’ottavo turno nel girone C di Prima Categoria.

Ecco di seguito la lista completa:

Portieri: Colacino, Lucia

Difensori: Antonelli, Cincotta, Morelli, Perri, Pilieci, Tallari, Toscano, Valente

Centrocampisti: Costa, Di Cello, Fortuna, Gigliotti, Napoli

Attaccanti: Angotti, Gallo, Russo, Scarpino, Varrà, Zurlo