Donati giocattoli, libri e vestiti per i bambini lametini meno abbienti

Sono stati consegnati da parte di Antonio Stella, presidente asd Gss Sport, Giusy Cianflone, responsabile del centro ludico ricreativo L’albero dei Desideri, e delle ragazze dello staff Carla Zito, Elena Cerra e Hyrya Fragale, al Presidente del Consiglio Comunale di Lamezia Terme, Giancarlo Nicotera, e al Presidente della Terza Commissione Consiliare, Antonietta D’amico, quanto raccolto con l’iniziativa “Giocami Ancora”, ovvero giocattoli, libri e vestiti (in buone condizioni) che si è effettuata fino al 20 dicembre presso L’albero dei Desideri. Quanto ricavato sarà distribuito ai bambini poveri della Città che non avrebbero ricevuto alcun dono per Natale

Giusy Cianflone reputa che «non vogliamo ricordarci di chi ha più bisogno solo adesso che è Natale, ma vogliamo cercare, nel nostro piccolo, di rendere questo Natale un po’ più allegro e gioioso. Ringraziamo chi ha consegnato nel nostro centro ludico ricreativo “L’albero dei Desideri” un gioco, un pupazzo, una bambola, dei libri per chi non ha la fortuna di poter scartare dei regali e ci auguriamo che riusciremo a far spuntare un dolce sorriso sui vostri volti».