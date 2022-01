Coronavirus

Sono 24 i nuovi positivi lametini e 18 guariti nel primo bollettino comunale del 2022

Il totale dei casi in provincia è invece di 2.564 (52 in reparto, 9 in terapia intensiva, 2.503 in isolamento domiciliare), con però dati che risentono dei rallentamenti nel tracciamento per via dei problemi legati al processamento dei tamponi.

Sono 24 i nuovi positivi lametini nel primo bollettino comunale del 2022, con 18 guariti comunicati dall’Asp di Catanzaro al Comune. Sono poi 13 le persone in quarantena precauzionale, e gli attualmente positivi in città sono così 220. Il totale dei casi in provincia è invece di 2.564 (52 in reparto, 9 in terapia intensiva, 2.503 in isolamento domiciliare), con però dati che risentono dei rallentamenti nel tracciamento per via dei problemi legati al processamento dei tamponi.