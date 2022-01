Come si arreda con successo un giardino

Quali sono gli accorgimenti da mettere in pratica quando ci si dedica all’arredamento di un giardino? Per prima cosa è opportuno pensare a chi dovrà fruire degli spazi: è chiaro, per esempio, che se in casa ci sono uno o più bambini la loro presenza dovrà essere tenuta in considerazione anche in fase di allestimento dell’area verde. Almeno un angolo dovrà essere dedicato interamente a loro, per esempio con la creazione di un’area giochi realizzata con un’altalena, uno scivolo e un po’ di sabbia.

Che cosa non può mancare in un giardino

Ovviamente la scelta degli arredi e della loro disposizione è condizionata anche dalla quantità di spazio che si ha a disposizione. Non dovrebbe mai mancare, però, un piccolo capanno che funga da ripostiglio per la conservazione degli attrezzi e, in generale, di tutti gli utensili che si usano in giardino e per i lavori di fai da te: l’innaffiatoio e la canna dell’acqua, per esempio, ma anche chiodi, viti, martello, trapano, carta abrasiva, eccetera. È qui, insomma, che può trovare posto la valigetta degli attrezzi dedicata al bricolage.

Quali elementi servono in un giardino

Sono davvero tanti, almeno potenzialmente, gli elementi che possono trovare posto in un giardino. Si pensi per esempio al barbecue, punto focale di tanti momenti conviviali e, al tempo stesso, protagonista inevitabile per pranzi e cene all’aperto a base di carne, pesce o verdure. I vasi, poi, sono un must a cui non si può rinunciare, sia che essi accolgano delle erbe aromatiche da coltivare e utilizzare in cucina, sia che vengano impreziositi dalle infinite sfumature e dagli splendidi colori di varie tipologie di fiori.

L’illuminazione

Proseguendo nella rassegna di aspetti a cui si deve prestare attenzione in fase di allestimento di un giardino non ci si può dimenticare dell’illuminazione, che può essere declinata in tanti modi diversi a seconda delle esigenze e dei gusti personali: lo scopo, però, deve essere sempre quello di raggiungere i migliori risultati possibili in termini di funzionalità, perché solo così si può essere certi che lo spazio outdoor risulti realmente confortevole. Dalle lanterne da esterno ai faretti, dalle luci segnapasso ai lampioni, il mercato offre un ampio ventaglio di alternative, da studiare e analizzare – ovviamente – anche tenendo conto del budget che si è disponibili a investire per acquisti di questo genere.

Guida alla creazione di un giardino perfetto

L’ultimo suggerimento da tenere a mente è anche il più prezioso: quando si arreda un giardino è opportuno sapere quale obiettivo si vuole raggiungere. Insomma, conviene avere le idee chiare per non procedere a tentoni ma andare a colpo sicuro, tenendo in considerazione quanto spazio si ha a disposizione, quanto si può spendere e soprattutto quanto tempo si potrà dedicare alla cura e alla manutenzione del giardino stesso.