Istantanee felici

Annachiara Viola ha ricevuto il premio Wedding Awards 2022 nella categoria Fotografia

Inoltre da gennaio la professionista lametina è tra i pochi fotografi in Calabria (unica a Lamezia Terme) che è stata selezionata per far parte di "ANFM"

Più informazioni su Lamezia Terme









Annachiara Viola di Lamezia Terme ha ricevuto il premio Wedding Awards 2022 nella categoria Fotografia nelle votazioni fornite dalle coppie ai fornitori di prodotti e servizi nuziali dell’anno sul sito Matrimonio.com. Attualmente questi premi si basano su circa 8 milioni di recensioni di coppie iscritte al portale, una cifra importante in continuo aumento che rende i professionisti premiati estremamente orgogliosi e motivati a competere per vincere il premio anno dopo anno. I Wedding Awards hanno premiato le aziende più votate dalle coppie convolate a nozze nel 2021 tra più di 65.000 professionisti di diverse categorie, tenendo conto della professionalità e della qualità del servizio offerto. Annachiara Viola Photographer ha ottenuto un totale di 19 recensioni nel sito di riferimento, grazie alle quali ha ottenuto il premio. Inoltre da gennaio la professionista lametina è tra i pochi fotografi in Calabria (unica a Lamezia Terme) che è stata selezionata per far parte di “ANFM” (Associazione Nazionale Fotografi Matrimonialisti), una delle associazioni più importanti del settore matrimoni, che garantisce l’eccellenza del professionista.