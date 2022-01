L’alimentazione del cane: aspetto fondamentale per una crescita salubre

La salute del cane è fondamentale per una crescita sana ed adeguata. Il cibo deve rappresentare un alleato importante per il nostro amico a quattro zampe. Il cibo rappresenta la giusta fonte di energia. Molti sono i cani che domandano, con quegli occhioni dolci, richieste appetitose e altrettanto molte, sono le persone che assecondano queste richieste. Assecondare queste dolci richiesti, sicuramente non rappresenta una scelta giusta per la salute del proprio cane, in quanto potremmo arrecare un danno alla loro salute.

Bisogna però ricordare che ad ogni età del cane, va corrisposto una determinata quantità di cibo, oltre che di una diversa varietà. Proprio per questo, ci sono crocchette suddivise in base alla razza, all’età ed alla taglia. Tra queste è sicuramente possibile trovare i prodotti di Amusi appunto sul sito https://www.amusi.it che sono di ottima scelta e soprattutto qualità. È chiaramente logico, che i pasti cucinati per noi, non siano ideali per gli animali a quattro zampe. Se si vuole preparare in casa del cibo per cani, è però possibile, prestando attenzione alle modalità con cui lo si cucina, utilizzando anche apposite tabelle con i valori nutrizionali giusti per il proprio cane.

Il cane è un animale carnivoro e proprio per questo, il primo nutriente fondamentale per la sua salute, sono le proteine animali, fornite dalle carni bianche come il pollo ed il coniglio, ma anche carne rossa come quella di cavallo e manzo, ma anche dal pesce bollito. Anche i grassi sono importanti, ovviamente nelle giuste dosi, poiché da un lato forniscono energia, mentre dall’altro comunque, in dosi smisurate, recherebbero danni. Inoltre le fibre sono importanti, in quanto agevolano la digestione. I carboidrati sono importanti all’interno di una dieta variegata del proprio cane: riso ben cotto, pasta senza sale o anche riso soffiato, rappresentano delle giuste rappresentazioni di carboidrati utili al mantenimento della salute del proprio cane.

Gli acidi grassi, invece, come gli Omega – 3, le vitamine e i minerali, sono necessari per il mantenimento del sistema immunitario del cane. Un altro utile consiglio, è quello di fornire al cane del cibo, in modalità regolare e dunque sempre al solito orario. È buona norma non cambiare la collocazione delle ciotole del cibo, in quanto il cane necessita di mantenere le proprie abitudini. Ultima regola, non meno importante delle altre, è quella di posizionare una ciotola di acqua fresca accanto alla postazione del cibo, da cambiare regolarmente.