Il caffè espresso come al bar comodamente da casa

Osservando le ricerche effettuate dagli italiani sui principali motori di ricerca, si scopre che non sono certo pochi a domandarsi se sia possibile avere in casa quel sapore denso dell’espresso preso al bar. Oggigiorno, grazie alle soluzioni innovative messe in campo dalle aziende produttrici di macchine da caffè, bastano pochi tocchi per gustare un espresso come quello del bar. Detto ciò, è tempo di passare in rassegna i tratti distintivi del caffè ristretto servito al bancone, un dolce piacere a cui gli italiani non sanno rinunciare.

Particolarità del caffè da bar

Ciò che rende unico l’espresso del bar deriva da una serie di elementi combinati tra loro: il quantitativo d’acqua, la temperatura di cottura, il tipo di miscela impiegata e la pressione esercitata sul filtro durante la preparazione del caffè. Ciascun aspetto è curato dal barista con la massima attenzione, offrendo al cliente un’esperienza olfattiva e di gusto memorabile. Probabilmente, i termini che meglio descrivono il caffè da bar sono densità e cremosità. L’una e l’altra caratteristica sono frutto dell’elevata pressione che spinge l’acqua, raccolta nella caldaia, prima verso il filtro e poi verso l’espresso. Sul risultato finale incide pure il quantitativo di polvere versata nel filtro della macchina da bar, dimodoché la bevanda calda conservi la giusta dose di caffeina.

Soluzioni da casa per un caffè speciale

Completato l’esame dei tratti distintivi del caffè da bar, si apre un interessante confronto tra le soluzioni esistenti per cominciare la giornata lavorativa con un espresso denso e cremoso. Riassumendo le informazioni sul web, si segnalano le macchine da caffè a grani. In questo caso, i chicchi di caffè vengono macinati in automatico, all’interno di apposito scomparto nella parte superiore della macchinetta, una volta pigiato il relativo tasto sul display elettronico.

Nel dettaglio, le migliori macchine da caffè a grani – il pensiero è rivolto ai modelli prodotti da DeLonghi, Philips, Ariete e Gaggia – dispongono di meccanismi innovativi progettati per regolare la macinatura, la temperatura interna, la lunghezza e l’aroma dell’espresso. Con l’aggiunta della doppia uscita, basta una sola infusione per preparare due ottimi espressi contemporaneamente. Questa piccola accortezza riduce notevolmente i tempi di attesa. L’altra grande novità è data dall’inserimento di un cappuccino system, un dispositivo intelligente che miscela vapore, latte ed aria, dando vita ad una schiuma densa che rende ancor più buono il cappuccino. Considerando le funzionalità e le prestazioni offerte, le macchine da caffè a grani sono considerate l’ideale per assecondare le esigenze familiari.

Se non si ha la disponibilità economica per acquistare una macchina da caffè a grani, il cui prezzo si aggira sui 250 euro, il mercato offre comunque delle valide alternative su cui poter ripiegare. Tra queste, merita ricordare le macchinette manuali che, oltre a macinare in automatico chicchi di caffè, sono in grado di spremere cialde con una pressione di 15 BAR. Così facendo, si crea un espresso che ha poco da invidiare a quello generalmente servito al banco. Infine, il prezzo delle macchine da caffè manuali ruota tuttora intorno ai 100 euro.