“Purtroppo, anche quest’anno, la storica fiera di San Biagio nel quartiere di Sambiase non si svolgerà”

«Purtroppo apprendiamo che, anche quest’anno, la storica fiera di San Biagio nel quartiere di Sambiase non si svolgerà. Dopo tanto entusiasmo, purtroppo, per i cittadini della città, ed in particolare per la popolazione di Sambiase, è arrivato l’amaro responso da parte degli organi competenti e dal Sindaco Paolo Mascaro» lamentano il segretario cittadino della Lega, Giuseppe Isabella, ed il Coord. Prov. Lega CZ Area Tirrenica, Antonio D’Alessi, anche se la fiera manca solo dal 2020.

«La fiera di San Biagio è per tutta la comunità un momento storico di cultura e di tradizione popolare, un evento che fa parte delle radici dell’antico popolo Sambiasino, Nicastrese nonché dei residenti di Sant’Eufemia, infatti ha avuto da sempre un’importante funzione di crescita, di condivisione di rapporti commerciali e un alto valore sociale», sostengono i leghisti, «un evento di alto valore sociale ed economico che, con il susseguirsi di amministrazioni comunali negli anni, è venuto meno facendo scomparire con la fiera stessa anche quel valore aggiunto che l’evento portava con se. Purtroppo abbiamo motivo di credere che la questione fiera, da parte del Sindaco e della Giunta, non sia stata affrontata per tempo utile, magari presi da altre priorità».

Si lamenta che «non si siano riusciti a trovare i volontari delle associazioni per il controllo dei Greenpass presso varchi quando sul territorio lametino abbiamo decine di associazioni», lamentando le tempistiche dell’organizzazione, partita però a novembre 2020 con respiro biennale, e sostenendo che siano «domande che probabilmente rimarranno senza risposta a meno che qualcuno non voglia raccontarci i particolari di come sia stata approcciata (già perché l’approccio e la motivazione sono le spinte propulsive più importanti) e successivamente di come si sia evoluta la vicenda Fiera San Biagio», anche se ordinanze e circolari ministeriali sono online nei modi e tempi previsti dalla legge dovendo rispettare le norme legate alla pandemia in atto, mai citata dai leghisti nel comunicato stampa.