Incidente stradale sulla SP89 tra i comuni di Cortale e Girifalco, i conducenti delle due auto in ospedale

Squadre dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale e distaccamento volontario di Girifalco sono impegnate sulla SP89 tra i comuni di Cortale e Girifalco per incidente stradale.

Due le vetture coinvolte, una Volkswagen Polo ed una Alfa Romeo Coupe GT. I conducenti feriti in modo non grave affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera con due ambulanze.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto Carabinieri per gli adempimenti di competenza. Attualmente la Provinciale, nel tratto interessato dal sinistro, è chiusa al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.