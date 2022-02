Le professioni più richieste nella ristorazione: il cameriere

La figura professionale al momento più richiesta e ricercata nell’ambito della ristorazione è senza dubbio quella del cameriere. Ma attenzione: sarebbe sbagliato pensare a questo mestiere come a un impiego di “serie B”, a cui dedicarsi in via del tutto temporanea. Quello del cameriere è infatti un profilo di grande valore. Tale valore è riconosciuto sia dai clienti sia dai datori di lavoro, i quali ben sanno quanto il successo di un locale possa dipendere dalle abilità di questo genere di professionisti.

Per trovare un impiego nelle maggiori città italiane, un utile consiglio è quello di visionare gli annunci cameriere cerca lavoro che vengono continuamente aggiornati e pubblicati sulla piattaforma camerieri.it. Il sito, curato dall’agenzia digitale per il lavoro Jobtech, rappresenta un punto di incontro eccezionale per la domanda e l’offerta di impiego nel settore dell’Ho.Re.Ca. (termine che si riferisce all’industria dell’ospitalità e della ristorazione).

Se svolta con continuità e con serietà, la professione di cameriere offre anche interessanti opportunità di crescita personale ed economica. I più esperti e capaci possono infatti puntare a trovare lavoro presso locali blasonati e di lusso – e addirittura nei ristoranti stellati – dove gli stipendi sono mediamente più alti e le opportunità di carriera non mancano.

Le abilità che si dovranno possedere, specialmente in questi casi, saranno però tante e diverse. Si va dalla predisposizione e organizzazione della sala fino alla gestione dello staff, dall’organizzazione della cucina alla gestione del magazzino e dei rifornimenti. A queste competenze si dovranno affiancare efficaci capacità di comunicazione e di interazione con il cliente. Quest’ultimo si aspetterà che un cameriere sia perfettamente in grado di spiegargli quali sono e come sono state preparate le diverse pietanze del menu e quali vini sono più adatti da abbinare ai piatti scelti. Ma anche che sia effettivamente in grado di farlo sentire a suo agio, garantendogli un’esperienza il più piacevole possibile.

Si può concludere quindi che la parola chiave che meglio descrive il mestiere del cameriere è “arte”. Chi lo svolge si muove proprio come un attore sul palcoscenico, che accoglie e intrattiene il pubblico dal momento in cui si accendono le luci fino a quello del congedo finale, senza mai perdere il sorriso sulle labbra.