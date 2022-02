Tutte le proposte di lavoro a Lamezia Terme: occasioni da non perdere

A Lamezia Terme Superprof è alla ricerca di un docente che sia disponibile a offrire lezioni private di pilates. Superprof è una realtà che si propone come tramite fra gli insegnanti e gli allievi in oltre mille discipline, per ripetizioni da svolgere tutto l’anno: è un’opportunità da non lasciarsi sfuggire, quindi, per chi è alla ricerca di un impiego soddisfacente. Questa è solo una delle tante proposte di lavoro a Lamezia Terme su annuncilavoro360.com , sito che nasce proprio con l’intento di raggruppare i vari annunci dispersi sul web in una pagina sola: il servizio è totalmente gratuito, ed è un prezioso punto di riferimento per coloro che vogliono conoscere le posizioni aperte delle aziende della zona e provare a entrare in contatto con nuovi datori di lavoro.

Coordinatori infermieristici e ingegneri

Gli annunci riguardano i settori più diversi: per esempio, c’è una richiesta per un coordinatore infermieristico laureato, mentre un’altra – proveniente da Randstad Talent Selection – fa riferimento a un ingegnere destinato all’ufficio ecobonus. In questo secondo caso, è necessario avere una certa dimestichezza con Autocad e, al tempo stesso, familiarità con le attestazioni di progettazione energetica. L’agenzia per il lavoro Osmosi, invece, sta selezionando operatori da inserire nell’organico di una famosa catena di fast-food; per essere selezionati è necessario essere disponibili a lavorare su turni e garantire la massima flessibilità.

Nuove assunzioni in programma

Assunzioni in vista anche per un addetto al montaggio meccanico e per un capo partita in cucina: per questa mansione si sottolinea la necessità di essere seri, puntuali, con voglia di fare e proattivi. L’annuncio lascia intendere che verranno preferiti i candidati di giovane età. A Lamezia Terme c’è bisogno anche di addetti al recupero crediti: ad assumerli è Factor Spa, azienda che ha alle spalle quasi 20 anni di esperienza e che opera in qualità di intermediario finanziario, con ben 13 call center distribuiti in tutta Italia. il marchio Sephora ricerca un beauty advisor, mentre un agente di commercio può trovare lavoro in un’agenzia dedicata al noleggio auto.

Baby sitter e non solo

È sempre molto vivace il mercato del lavoro per quanto riguarda le baby sitter e gli insegnanti disponibili a offrire lezioni private, specialmente in materie come la lingua cinese, la matematica e il diritto. Ma a Lamezia Terme ci sono anche altre selezioni in corso che vale la pena di prendere in esame: CSV Lab, per esempio, ha bisogno di risorse che si occupino di data entry. Vanno bene sia candidati che hanno già esperienza nel settore sia persone alla prima esperienza, che dovranno essere formate. Quel che conta è essere precisi e seri nel lavoro. Si selezionano anche profili che abbiano doti particolari nel settore commerciale, nella consulenza e nella comunicazione, mentre l’azienda Sistemi di Telecomunicazioni Srl, che in Calabria è leader nei settori ICT e impianti, ha intenzione di assumere un tecnico installatore che sia specializzato in reti Lan, impianti telefonici e impianti elettrici. Il prescelto potrà firmare un contratto a tempo indeterminato.

Alla ricerca di un infermiere

Per l’Azienda Sanitaria Locale la divisione Randstad Medical, che è specializzata nella selezione di professionisti nel settore socio assistenziale e sanitario, intende trovare un infermiere in possesso di laurea triennale e che sia già iscritto all’albo professionale. Da Annuncilavoro360 apprendiamo anche che a Lamezia Terme c’è bisogno di un responsabile direzione filiale per l’azienda PerMicro, una realtà che esiste da ormai 15 anni. Secondo quel che si legge nell’annuncio, l’idea è di entrre in contatto con soggetti competenti e che possano offrire una buona idea imprenditoriale.

Le proposte per gli agenti commerciali

Tante opportunità, infine, anche per gli agenti commerciali. Un’azienda che intende espandere il proprio organico ricerca due figure che si occupino dei rapporti con i clienti, sia nel servizio di assistenza che nel post vendita, e dell’elaborazione dei preventivi. Le risorse dovranno procacciare nuovi agenti e gestire il team di lavoro, per riuscire a diventare responsabili commerciali e avere un ruolo di coordinamento e di formazione. Sempre nella zona di Lamezia Terme c’è un’altra impresa che ricerca agenti destinati ad ampliare la sua sales force. Vengono proposti corsi di formazione e mandato in esclusiva, con la promessa di crescere nel tempo.