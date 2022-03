Gadget aziendali promozionali: l’elenco degli evergreen

La promozione di un marchio, in passato ma anche adesso, è sempre stata legata alla distribuzione di gadget aziendali promozionali. Se personalizzati in maniera appropriata, infatti, questi articoli offrono un valido contributo per consolidare la relazione tra il marchio e il pubblico. I gadget sono strumenti davvero utili, e a seconda della tipologia si prestano a essere decorati e personalizzati con una vasta gamma di elementi: l’esempio più classico è il logo, ma si può scegliere anche un disegno stilizzato, come pure un’immagine o uno slogan. Ciò che conta è che il tutto sia sempre coerente con la vision del brand.

Tutti i pregi offerti dai gadget su misura

Un’idea semplice ma efficace è quella che prevede di far stampare il nome della propria attività sulla superficie del prodotto: un accorgimento che favorisce una diffusione capillare del nome e quindi della reputazione dell’azienda. Che si tratti di taccuini personalizzati , di shopping bag, di lanyard o di qualsiasi altro prodotto, i gadget promozionali sono sempre in grado di catturare l’attenzione di nuove persone, che potrebbero essere persuase a diventare clienti; ma, ovviamente, possono essere offerti in omaggio anche a chi un cliente lo è già, in modo che lo si possa coccolare e fidelizzare ancora di più. Quindi da un lato i gadget contribuiscono a consolidare la brand identity, mentre dall’altro lato aiutano a rafforzare la relazione con il pubblico, soprattutto se si tratta di una community ben definita.

Promozione e marketing

Scegliere i giusti gadget non è difficile, soprattutto se si ha a disposizione un assortimento ampio che permette di puntare su tanti prodotti diversi. La decisione deve essere ponderata e frutto di una riflessione approfondita che deve tenere conto, fra l’altro, delle caratteristiche del target di riferimento: l’età del pubblico, i suoi interessi, il suo background, e così via. Ovviamente un altro fattore da prendere in considerazione è legato al budget che si ha a disposizione e che si può investire, fermo restando che nella maggior parte dei casi per l’acquisto dei gadget non si spende molto. Infine, c’è da pensare alla circostanza in cui il gadget verrà consegnato: potrebbe essere una ricorrenza come il Natale, oppure una conferenza stampa per il lancio di un nuovo prodotto, o ancora un evento di settore come una fiera, e così via.

Perché scegliere Gadget365

Nel corso di più di 10 anni di attività, l’ e-commerce Gadget365 ha già soddisfatto oltre 15mila clienti fornendo loro soluzioni ottimali per lo sviluppo di campagne di comunicazione tramite l’oggetto: ecco perché vale la pena di rivolgersi a questa realtà, specializzata in regali di affari personalizzati e in gadget promozionali, tutte le volte che si desidera mettere in atto una strategia di marketing di successo. Da Gadget365 si possono trovare soluzioni su misure e all’avanguardia, disponibili a prezzi decisamente vantaggiosi, per privati, associazioni o aziende.

Le caratteristiche più importante per un gadget

Un articolo promozionale può essere ritenuto efficace, e quindi in grado di raggiungere il proprio scopo, solo se riesce a favorire il compromesso ideale tra funzionalità ed estetica. Sarebbe auspicabile, dunque, proporre accessori che siano belli da vedere, magari grazie a un design moderno e curato in ogni dettaglio, ma che soprattutto siano pratici e possano essere utilizzati nella vita di tutti i giorni. Non servono sforzi di fantasia chissà quanto eccessivi per trovare soluzioni originali: anche una semplice shopper, cioè una borsa per la spesa, svolge il compito alla perfezione, perché offre una superficie ampia su cui stampare loghi e scritte e ne garantisce la massima visibilità in tutti i contesti in cui viene utilizzata.

Matite, quaderni e…

Ci sono, poi, molti gadget promozionali che possono essere usati in ufficio ma in realtà vanno bene anche nella vita di tutti i giorni: le chiavette Usb, i quaderni, le matite, le penne e le agende, giusto per citare alcuni esempi. Quel che conta è che si tratti di gadget il più possibile coerenti e aderenti alla filosofia aziendale: insomma, si deve trattare di prodotti che possano riflettere la vision dell’impresa. L’immagine di un business viene comunicata e trasmessa da articoli che siano resistenti, durino a lungo, risultino facili da usare e soprattutto rendano soddisfatti coloro a cui sono destinati.